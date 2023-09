Nieuwe studie toont potentiële oplossing voor microbenbesmetting op het internationale ruimtestation

Een recent onderzoek uitgevoerd op het Internationale Ruimtestation (ISS) heeft een mogelijke oplossing aan het licht gebracht voor het aanhoudende probleem van microbiële besmetting. Microben, die door astronauten en vracht naar het ISS worden vervoerd, kunnen overwinterende holen vormen die bekend staan ​​als biofilms. Deze biofilms vormen een bedreiging voor de gezondheid van astronauten en kunnen de apparatuur op het station beschadigen. Een behandeling met een glijmiddel op siliciumbasis heeft echter veelbelovende resultaten opgeleverd bij het voorkomen van biofilmvorming.

Biofilms zijn complexe matrices van cellen geproduceerd door microben, en ze zijn te vinden op verschillende oppervlakken van het ISS, waaronder ruimtepakken en watersystemen. Hoewel sommige microben onschadelijk of zelfs nuttig zijn, kunnen schadelijke microben het afweersysteem van het lichaam omzeilen en weefselschade veroorzaken. Deze schadelijke microben worden beschermd door de biofilms die ze creëren, waardoor ze inactief kunnen blijven en detectie kunnen omzeilen.

De smeermiddelbehandeling op siliciumbasis werd voor het eerst op aarde getest en bleek effectief bij het voorkomen van biofilmvorming. In het ISS-experiment behandelden astronauten oppervlaktematerialen met het smeermiddel en stelden ze bloot aan een bacterie genaamd Pseudomonas aeruginosa. Na drie dagen incubatie op het station toonden tests aan dat het smeermiddel had voorkomen dat de bacteriën zich op de oppervlakken verzamelden.

Deze ontdekking is vooral van belang voor langdurige ruimtemissies naar de maan en Mars, waarbij het niet mogelijk is reserveonderdelen te ontvangen of de bemanning onmiddellijk naar de aarde terug te sturen. Het vinden van oplossingen om de microbiële besmetting te verminderen is van cruciaal belang voor het behoud van de gezondheid van astronauten en het garanderen van de functionaliteit van apparatuur.

Naast de toepassingen in de ruimte kan dit onderzoek ook implicaties hebben voor het schoonhouden van medische apparatuur en het terugdringen van door microben veroorzaakte corrosie in industrieën zoals de olie- en gasproductie. Het voorkomen van biofilmvorming kan de risico's van uitval van apparatuur en gevaarlijke olielekken helpen beperken.

Deze studie werd op 16 augustus 2021 gepubliceerd in het tijdschrift npj Microgravity.

Bronnen:

– Bron artikel: Niet-gekoppelde bron

– Definitie van biofilms: “Een biofilm is een laag micro-organismen, inclusief bacteriën, die zich aan een oppervlak hecht en een beschermende matrix produceert die een extracellulaire polymere substantie (EPS) wordt genoemd.” (Bron: Study.com)

– Definitie van microben: “Microben zijn micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en protozoa, die te klein zijn om met het blote oog waar te nemen.” (Bron: News-Medical.net)