Lysosoomreparatie begrijpen: onthulling van de belangrijkste spelers bij het voorkomen van veroudering

Veroudering is een complex proces dat organismen op cellulair niveau beïnvloedt. Het roept vragen op over de mechanismen die cellen in staat stellen interne en externe schade te overleven. Eén cruciale cellulaire structuur, het lysosoom, is verantwoordelijk voor het afbreken van beschadigde cellulaire componenten en pathogenen, en voor het handhaven van de stabiliteit in cellen en weefsels. Maar kunnen lysosomen worden gerepareerd? En zo ja, hoe?

In een recente studie gepubliceerd in EMBO Reports hebben onderzoekers van de Universiteit van Osaka en de Nara Medical University licht geworpen op het reparatiemechanisme van beschadigde lysosomen door een proces dat bekend staat als microautofagie. Bovendien hebben ze twee belangrijke toezichthouders van dit reparatieproces geïdentificeerd.

Microautofagie is een van de drie belangrijkste vormen van autofagie: een gereguleerd proces dat disfunctionele of onnodige cellulaire componenten afbreekt. Hoewel wordt aangenomen dat microautofagie betrokken is bij de verdediging tegen lysosomale schade, blijven veel details over dit proces onbekend.

Om een ​​nieuwe regulator van de reactie op lysosomale schade te ontrafelen, hebben de onderzoekers zich verdiept in de Hippo-route – een signaalroute die verschillende cellulaire processen controleert, waaronder cellulaire groei. Door hun onderzoek ontdekten ze dat een eiwit genaamd serine-threoninekinase 38 (STK38) essentieel is voor de reactie op lysosomale schade.

Verder onderzoek onthulde dat STK38 samenwerkt met het endosomale sorteercomplex dat nodig is voor transportmachines (ESCRT), een reeds bekende speler in lysosomaal herstel. STK38 recruteert een eiwit genaamd vacuolaire eiwitsortering 4 (VPS4) voor beschadigde lysosomen, wat cruciaal is voor het demonteren van de ESCRT-machinerie tijdens het reparatieproces. De onderzoekers ontdekten ook dat dit reparatiemechanisme wordt gemedieerd door microautofagie.

Bovendien identificeerde de studie het belang van niet-canonieke lipidatie van een subgroep van autofagie-gerelateerde eiwit 8 (ATG8) moleculen, gamma-aminoboterzuurreceptor-geassocieerde eiwitten (GABARAP's) genoemd, in het reparatieproces. Lipidering verwijst naar de modificatie van ATG8's met lipide-extensies en is een fundamenteel proces bij autofagie. Niet-canonieke lipidatie omvat het lipiden van ATG8's in endolisosomen met enkel membraan in plaats van de fagoforen met dubbel membraan die doorgaans worden gezien bij canonieke lipidatie.

De onderzoekers hebben aangetoond dat GABARAP's cruciaal zijn voor de eerste stap van lysosomaal herstel, waarbij de ESCRT-machinerie wordt ingezet om beschadigde lysosomen te bereiken.

Bovendien werd aangetoond dat de uitputting van STK38 en GABARAPs, de regulatoren van microautofagie, de prevalentie van verouderde cellen verhoogt en de levensduur van het modelorganisme C. elegans verkort. Deze bevindingen benadrukken de evolutionair geconserveerde rol van STK38 en GABARAPs bij het handhaven van de lysosomale integriteit, het bevorderen van een gezonde cellulaire functie en het voorkomen van cellulaire veroudering en veroudering van het organisme.

Dit uitgebreide begrip van het lysosomale herstelproces opent nieuwe mogelijkheden voor het bevorderen van gezond ouder worden en biedt waardevolle inzichten voor potentiële therapeutische interventies bij leeftijdsgebonden ziekten.

FAQ

Vraag: Wat zijn lysosomen?

A: Lysosomen zijn cellulaire structuren die verantwoordelijk zijn voor het afbreken en verteren van beschadigde cellulaire componenten en ziekteverwekkers.

Vraag: Wat is microautofagie?

A: Microautofagie is een gereguleerd proces waarbij disfunctionele of onnodige cellulaire componenten worden afgebroken.

Vraag: Wat is STK38?

A: STK38 is een eiwit dat een cruciale rol speelt bij het herstel van beschadigde lysosomen en de rekrutering van de ESCRT-machinerie.

Vraag: Wat zijn de ESCRT-machines?

A: Het endosomale sorteercomplex dat nodig is voor transportmachines (ESCRT) is een eiwitcomplex dat betrokken is bij verschillende cellulaire processen, waaronder lysosomaal herstel.

Vraag: Wat is de betekenis van GABARAP's?

A: GABARAP's zijn een subgroep van autofagie-gerelateerde eiwit 8 (ATG8) moleculen die essentieel zijn voor de initiële rekrutering van de ESCRT-machinerie tijdens lysosomaal herstel.

Vraag: Hoe beïnvloedt lysosomaal herstel het ouder worden?

A: Lysosomale disfunctie en schade zijn in verband gebracht met versnelde veroudering en een kortere levensduur. Het begrijpen en bevorderen van lysosomale herstelmechanismen kan bijdragen aan gezond ouder worden en mogelijk helpen bij de behandeling van leeftijdsgebonden ziekten.

Vraag: Wat is het modelorganisme dat in dit onderzoek is gebruikt?

A: De onderzoekers gebruikten C. elegans, een veel bestudeerd organisme in biologisch onderzoek, om de effecten van STK38- en GABARAP-uitputting op cellulaire veroudering en levensduur te onderzoeken.