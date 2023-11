Vermindering van de methaanuitstoot in de landbouw: een doorbraak in duurzame landbouw

Op de conferentie 'Agriculture and Climate Change: Science into Action' deelde Teagasc hoofdonderzoeker prof. Sinead Waters baanbrekend onderzoek als onderdeel van het 'Meth-Abate'-project. In een poging om het alarmerende niveau van de uitstoot van broeikasgassen, met name methaan, die door de Ierse landbouwindustrie wordt gegenereerd, te bestrijden, hebben prof. Waters en haar team gewerkt aan nieuwe bedrijfsklare technologieën.

Uit recente gegevens van de Environmental Protection Agency (EPA) blijkt dat maar liefst 72% van de Ierse broeikasgasemissies in de landbouw kan worden toegeschreven aan methaan. Daarom is de industrie vurig op zoek gegaan naar effectieve methoden om deze emissies te verminderen.

Het 'Meth-Abate'-project heeft zich gericht op de ontwikkeling van oxiderende methaanremmers, een reeks producten vervaardigd door GlasPort Bio in Galway. Deze op peroxide gebaseerde verbindingen zijn bewezen veilig voor consumptie en hebben uitgebreide tests ondergaan, waarbij hun doeltreffendheid is aangetoond bij het verminderen van de methaanuitstoot door de fermentatie van herkauwers.

Het meest veelbelovende product dat uit deze onderzoeken naar voren komt is RumenGlas, dat calciumperoxide als belangrijkste ingrediënt gebruikt. Professor Waters benadrukte de kosteneffectiviteit ervan en schatte dat deze slechts ongeveer 0.9-13 cent per hoofd van de bevolking per dag zou bedragen. Het team observeerde een significante vermindering van de methaanuitstoot, met een afname van 17% bij de lage dosis en een opmerkelijke vermindering van 28% bij de hoge dosis vergeleken met de controlegroep.

Naast hun methaanreducerende eigenschappen vertonen deze remmers ook potentiële prestatievoordelen door waterstof om te leiden naar vluchtige vetzuren. Deze bevinding biedt een opwindend vooruitzicht voor veehouders, omdat verbeterde prestaties de kosten van de integratie van het voeradditief in hun activiteiten zouden kunnen compenseren.

Om naleving van de veiligheidsvoorschriften te garanderen, zal het RumenGlas-product begin 2024 worden geëvalueerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Eenmaal goedgekeurd, zal het een toegankelijke en efficiënte oplossing bieden voor boeren, omdat het gemakkelijk in pelletvorm kan worden toegediend.

Naast het innovatieve werk van Teagasc benadrukten andere experts op de conferentie het belang van het terugdringen van de methaanemissies in de landbouw. Door vooruitgang in de fokpraktijken en het aanpakken van leeftijdsgebonden factoren kan de enterische methaanuitstoot door vee tegen 25 naar schatting met 2050% worden verminderd.

Het is van cruciaal belang om te erkennen dat elke bron van methaanemissies, ongeacht het aantal dieren of hun bijdrage aan de opwarming van de aarde, een belangrijke rol speelt in de klimaatverandering. Door effectieve strategieën en technologieën zoals RumenGlas te implementeren, kunnen boeren een tastbaar verschil maken bij het verminderen van de milieueffecten van hun activiteiten, wat uiteindelijk leidt tot een duurzamere toekomst voor de landbouw.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn broeikasgasemissies?

Broeikasgasemissies (BKG) hebben betrekking op de uitstoot van gassen in de atmosfeer van de aarde die bijdragen aan het broeikaseffect. Deze gassen houden warmte vast en veroorzaken de opwarming van de aarde en klimaatverandering. De primaire broeikasgassen omvatten kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen.

2. Waarom is de vermindering van de methaanuitstoot belangrijk in de landbouw?

Methaan is een krachtig broeikasgas dat een aanzienlijk hoger broeikaseffect heeft dan kooldioxide. In de landbouwsector is de methaanemissie vooral afkomstig van vee, vooral van herkauwende dieren zoals rundvee. Het terugdringen van de methaanemissies in de landbouw is van cruciaal belang voor het beperken van de klimaatverandering en het bereiken van duurzaamheid in de landbouw.

3. Wat is het 'Meth-Abate'-project?

Het 'Meth-Abate'-project is een onderzoeksinitiatief van Teagasc, de Ierse autoriteit voor landbouw en voedselontwikkeling. Het project heeft tot doel bedrijfsklare technologieën en innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de methaanuitstoot door de veehouderij te verminderen. Het primaire doel is het identificeren van effectieve methoden om de milieueffecten van de landbouw te verzachten en tegelijkertijd duurzame productiepraktijken te handhaven.

4. Wat is RumenGlas en hoe werkt het?

RumenGlas is een product ontwikkeld door GlasPort Bio in Galway als onderdeel van het 'Meth-Abate'-project. Het is een oxiderende methaanremmer die calciumperoxide als actieve verbinding gebruikt. RumenGlas fungeert als een waterstofput, waarbij waterstof wordt omgeleid naar vluchtige vetzuren, waardoor de methaanuitstoot door de fermentatie van herkauwers wordt verminderd. Het wordt toegediend in pelletvorm, waardoor het voor boeren gemakkelijk is om het in veevoer te verwerken.

5. Wat zijn de potentiële voordelen van het gebruik van RumenGlas?

Naast de methaanreducerende eigenschappen vertoont RumenGlas potentiële prestatievoordelen voor vee. Door waterstof om te zetten in vluchtige vetzuren kan het de prestaties van dieren verbeteren, wat bijdraagt ​​aan een hogere productiviteit. Deze prestatieverbetering kan mogelijk de kosten van het opnemen van RumenGlas in het voer compenseren, waardoor het een economisch haalbare oplossing voor boeren wordt.

[Optioneel: Bronnen – EPA (URL invoegen), Teagasc (URL invoegen)]