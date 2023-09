NASA ontdekt ‘koolstofhoudende’ moleculen in de atmosfeer van exoplaneet K2-18 b

By

NASA heeft aangekondigd dat gegevens van de James Webb Space Telescope de aanwezigheid van ‘koolstofhoudende’ moleculen in de atmosfeer van exoplaneet K2-18 b hebben onthuld. Deze ontdekking, gelegen op ongeveer 120 lichtjaar afstand in de bewoonbare zone van zijn gastster, draagt ​​bij aan eerdere waarnemingen gedaan door de Hubble Ruimtetelescoop die duidden op de aanwezigheid van een waterstofrijke atmosfeer en een met water, oceaan bedekt oppervlak op K2-18 b.

K2-18 b, dat in 2015 werd ontdekt door de Kepler-ruimtetelescoop, draait elke 33 dagen rond zijn rode dwergster op een afstand van ongeveer 13 miljoen kilometer. Hoewel deze afstand grofweg een derde is van de afstand tussen Mercurius en de zon in ons zonnestelsel, zorgt het feit dat rode dwergsterren kleiner en koeler zijn ervoor dat K2-18 b kan bestaan ​​in de bewoonbare zone waar mogelijk vloeibaar water aanwezig zou kunnen zijn.

Als ‘mini-Neptunus’ is K2-18 b ongeveer 8.6 keer zo zwaar als de aarde. Dit type exoplaneet bestaat niet in ons zonnestelsel en astronomen hebben een beperkt inzicht in hun atmosfeer. NASA is echter van mening dat deze ‘Hycean’-werelden, zoals K2-18 b, veelbelovende omgevingen bieden voor het bestaan ​​van leven.

De recente waarnemingen van de Webb-telescoop duiden op de aanwezigheid van methaan en koolstofdioxide in de atmosfeer van K2-18 b. Bovendien suggereren de schaarste aan ammoniak en de potentiële detectie van dimethylsulfide de mogelijkheid van wateroceanen onder de waterstofrijke atmosfeer van de planeet.

Hoewel de overvloed aan deze moleculen aanzienlijk is, merkt NASA op dat dit geen garantie biedt voor het vermogen van de planeet om leven te ondersteunen. K2-18 b heeft een grotere straal dan de aarde, en de oceaan kan te heet of helemaal niet vloeibaar zijn. Verdere observaties van de exoplaneet zullen nodig zijn om meer gegevens te verzamelen en een beter inzicht te krijgen in de samenstelling en bewoonbaarheid ervan.

De Webb-telescoop kan K2-18 b niet rechtstreeks waarnemen vanwege de helderheid van zijn gastster. In plaats daarvan vertrouwen astronomen op de transitmethode, waarmee ze de lichte afname van de helderheid van de ster waarnemen terwijl de planeet ervoor beweegt. Deze methode maakt de analyse mogelijk van het licht dat door de atmosfeer van de exoplaneet gaat, waardoor inzicht wordt verkregen in de samenstelling ervan.

NASA benadrukt dat deze ontdekking nog maar het begin is, aangezien er nog veel meer waarnemingen van potentiële exoplaneten in de bewoonbare zone zullen volgen. Het bureau verwacht dat de toekomstige observaties van Webb een schat aan informatie zullen opleveren over exoplaneten en hun potentieel om leven te ondersteunen.

