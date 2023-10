De impact van ruimtevaartuigen op de bovenste atmosfeer van de aarde onthuld door wetenschappers

Wetenschappers hebben ontdekt dat het puin van raketten en ruimtevaartuigen dat in de hogere atmosfeer van de aarde is achtergebleven een blijvende impact op het klimaat kan hebben. Een recente studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences onthulde aanzienlijke hoeveelheden aluminium en exotische metalen in de stratosfeer van de aarde. Het team van onderzoekers kon identificeren dat deze zeldzame metalen afkomstig zijn van ruimtevaartuigen die tijdens hun terugkeer in brand vliegen. Deze bevinding roept zorgen op over de manier waarop de snelgroeiende ruimtevaartindustrie de bovenste atmosfeer van de aarde beïnvloedt.

Het onderzoek omvatte het besturen van een speciaal onderzoeksvliegtuig uitgerust met een gevoelig instrument om aërosolen in de atmosfeer te verzamelen. De verzamelde gegevens gaven aan dat meer dan twintig elementen, waaronder lithium, aluminium, koper en lood, aanwezig waren in verhoudingen die overeenkomen met die welke in ruimtevaartuigen worden gebruikt. Deze metalen werden aangetroffen in ongeveer 20% van de zwavelzuurdeeltjes, die essentieel zijn voor de bescherming en buffering van de ozonlaag.

Het toenemende aantal raketlanceringen draagt ​​bij aan de ophoping van deze metaaldeeltjes in de stratosfeer. In 2022 waren er maar liefst 180 raketlanceringen, en dit aantal zal naar verwachting stijgen naarmate de ruimtevaartindustrie meer satellieten en ruimtevaartuigen blijft lanceren. De onderzoekers benadrukten de noodzaak om de impact van menselijke ruimtevluchten op de planeet te begrijpen, met name op de ozonlaag, die een cruciale rol speelt bij het absorberen van schadelijke straling van de zon.

De bevindingen van het onderzoek benadrukken de urgentie van het bestuderen en begrijpen van de veranderingen die zich in de atmosfeer van de aarde voordoen. De impact van menselijke bezetting en ruimtevaartactiviteiten kan groter zijn dan eerder werd gedacht. Het is essentieel om prioriteit te geven aan onderzoek op onze planeet om de potentiële gevolgen van ruimteverkenning beter te begrijpen en te verzachten.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences (studie)