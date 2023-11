De smeltende Antarctische ijskap: inzicht in de rol van subglaciale afvoer

By

Te midden van het uitgestrekte bevroren landschap van Antarctica ligt de Antarctische ijskap, een cruciaal onderdeel van het klimaatsysteem van onze planeet. Deze gigantische ijslaag reflecteert niet alleen zonlicht, waardoor de aarde koel blijft, maar slaat ook maar liefst 70 procent van het zoete water in de wereld op. Een recent onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Scripps Institution of Oceanography van de Universiteit van Californië, San Diego (UCSD), heeft echter licht geworpen op een zorgwekkend fenomeen dat een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de mondiale zeespiegel.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances, blijkt dat het ijs sneller smelt als het water onder de gletsjers smelt en naar zee stroomt. Wetenschappers noemen dit proces subglaciale ontlading. Voorheen hielden grote projecties van de zeespiegelstijging, zoals die van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering, geen rekening met het extra ijsverlies als gevolg van subglaciale afvoer.

Volgens Tyler Pelle, hoofdauteur van het onderzoek, zijn nauwkeurige projecties van de mondiale zeespiegelstijging cruciaal voor het welzijn van kustgemeenschappen. De huidige schattingen onderschatten mogelijk de snelheid waarmee de zeespiegel wereldwijd stijgt, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor miljoenen mensen die in laaggelegen kustgebieden wonen. Pelle benadrukte de noodzaak om subglaciale ontladingen op te nemen in modelleringsinspanningen om nauwkeurigere voorspellingen te kunnen doen.

De studie concentreerde zich op twee Oost-Antarctische gletsjers: Denman en Scott. Deze gletsjers, naast elkaar gelegen bovenop een continentale geul met een diepte van meer dan drie kilometer, hebben het potentieel om de zeespiegel met bijna anderhalve meter te laten stijgen. Met behulp van verschillende emissiescenario's voerden de onderzoekers simulaties uit van de terugtrekking van de gletsjers tot het jaar 2300. Wanneer rekening werd gehouden met de subglaciale afvoer, voorspelde het model dat de twee gletsjers de helling van de geul 25 jaar eerder zouden bereiken dan eerder werd gedacht.

Jamin Greenbaum, co-auteur van het onderzoek, merkte op dat het onderzoek een wake-up call is voor de modellengemeenschap. Als er geen rekening wordt gehouden met subglaciale ontladingen, wordt de nauwkeurigheid van voorspellingen ondermijnd. Bovendien benadrukt de studie de cruciale rol die mensen spelen bij het beperken van de stijging van de zeespiegel door de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen. Hoewel de subglaciale ontlading aanzienlijk is, zijn het uiteindelijk de acties van de mensheid die de sleutel vormen tot het vermijden van een doemscenario.

De implicaties reiken verder dan de Denman- en Scott-gletsjers. Subglaciaal smeltwater is waargenomen onder verschillende Antarctische gletsjers, zoals Thwaites, Pine Island en Totten. Aanvullend onderzoek is nodig om de omvang van het effect van subglaciale afvoer op deze gletsjers en de daaropvolgende zeespiegelstijging te begrijpen.

Door de rol van subglaciale afvoer bij het smelten van het Antarctische ijs te belichten, dient deze studie als een duidelijke herinnering aan de dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. Toekomstvoorspellingen en de paraatheid van de kustgemeenschappen zijn afhankelijk van een accuraat begrip van de zeespiegelstijging. Alleen door alle factoren in overweging te nemen, inclusief de impact van subglaciale ontladingen, kunnen we het pad naar een duurzame toekomst beter volgen.

FAQ

Wat is subglaciale afscheiding?

Subglaciale afvoer verwijst naar het proces waarbij water onder een gletsjer smelt en naar zee stroomt. Het is een belangrijke factor die het smelten van gletsjers versnelt en bijdraagt ​​aan de stijging van de zeespiegel.

Waarom is een nauwkeurige projectie van de zeespiegelstijging belangrijk?

Nauwkeurige prognoses van de stijging van de zeespiegel zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kustgemeenschappen. Miljoenen mensen wonen in laaggelegen kustgebieden, en nauwkeurige voorspellingen helpen deze gemeenschappen voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de stijgende zeespiegel.

Wat zijn de gevolgen van subglaciale afvoer voor de stijging van de zeespiegel?

De studie suggereert dat de huidige projecties van de zeespiegelstijging de snelheid mogelijk onderschatten als gevolg van het extra ijsverlies veroorzaakt door subglaciale afvoer. Het opnemen van dit proces in modellen helpt nauwkeurigere voorspellingen te doen en helpt bij het begrijpen van de omvang van het effect op gletsjers wereldwijd.

Wat is de rol van de uitstoot van broeikasgassen bij de stijging van de zeespiegel?

De studie benadrukt dat menselijk handelen, met name het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, een cruciale rol speelt bij het tegengaan van de stijging van de zeespiegel. Hoewel de subglaciale afvoer aanzienlijk is, is het terugdringen van de emissies cruciaal om een ​​doemscenario te voorkomen.

