Duiken in de kracht van röntgenverstrooiing: de geheimen van materialen onthullen

Wetenschappers van het SLAC National Accelerator Laboratory hebben onlangs een grote upgrade voltooid van de Linac Coherent Light Source (LCLS), 's werelds eerste harde röntgenvrije-elektronenlaser (XFEL). Deze upgrade zal de XFEL-straal gemiddeld 10,000 keer helderder maken en 8,000 keer meer pulsen per seconde produceren, wat baanbrekend onderzoek op verschillende wetenschappelijke gebieden mogelijk maakt.

Om de verbeterde mogelijkheden van LCLS volledig te benutten, zijn geavanceerde wetenschappelijke instrumenten en technieken ontwikkeld. Twee opmerkelijke instrumenten, chemRIXS en qRIXS, gebruiken een methode genaamd resonante inelastische röntgenverstrooiing (RIXS) om de eigenschappen van materialen te onderzoeken. Door röntgenpulsen van een materiaal te verstrooien, worden elektronen diep in de atomen in hogere energietoestanden gedreven. Terwijl deze elektronen weer tot rust komen, zenden ze licht uit, waardoor onderzoekers de eigenschappen van het materiaal tot in de kleinste details kunnen analyseren.

Deze techniek van RIXS heeft zich snel ontwikkeld en biedt waardevolle inzichten in materieel gedrag die niet via andere methoden kunnen worden verkregen. Met de LCLS-upgrade kan RIXS nu de dynamische transformatie van materialen in de loop van de tijd vastleggen. Onderzoekers kunnen de wisselwerking observeren tussen elektronische lading, spin, atomaire trillingen en interacties, die allemaal plaatsvinden op ultrasnelle tijdschalen. Dit transformerende vermogen wordt mogelijk gemaakt door de verhoogde helderheid van de LCLS-II.

Een opwindende toepassing van RIXS is de studie van fotosysteem II (PS-II), een eiwitcomplex dat betrokken is bij fotosynthese. De overgangsmomenten en elektrische ladingsstroom tijdens het watersplitsingsproces van PS-II kunnen worden onderzocht met behulp van chemRIXS. Dit onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van schonere en efficiëntere kunstmatige fotosynthesesystemen.

Bij qRIXS zullen wetenschappers zich concentreren op het ontrafelen van de eigenschappen van kwantummaterialen die intrigerende fenomenen vertonen zoals supergeleiding bij kamertemperatuur. Koperoxiden, bekend als cupraat, zijn van bijzonder belang vanwege hun vermogen om elektrische stroom zonder weerstand te geleiden bij onverwacht hoge temperaturen. Door ladingsdichtheidsgolven en hun overgangen te bestuderen, willen onderzoekers licht werpen op de mechanismen die ten grondslag liggen aan supergeleiding bij hoge temperaturen.

Een ander instrument, de Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), stelt wetenschappers in staat ultrakorte röntgenpulsen te meten die slechts attoseconden duren. Deze ongekende techniek, genaamd X-ray laser-enhanced attosecond pulsegeneration (XLEAP), biedt zeer nauwkeurige inzichten in de dynamiek van atomaire en moleculaire processen.

Met deze instrumenten en technieken kunnen onderzoekers van LCLS de geheimen van materialen ontrafelen en de grenzen van wetenschappelijk begrip op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie verleggen.

FAQ

Wat is het doel van de upgrade van LCLS?

De upgrade van de Linac Coherent Light Source (LCLS) heeft tot doel de helderheid en pulsfrequentie van de röntgenvrije-elektronenlaser (XFEL) aanzienlijk te verbeteren, waardoor baanbrekend onderzoek op verschillende wetenschappelijke gebieden mogelijk wordt.

Wat is resonante inelastische röntgenverstrooiing (RIXS)?

Resonante inelastische röntgenverstrooiing (RIXS) is een techniek waarbij röntgenpulsen van een materiaal worden verstrooid, waardoor elektronen diep in de atomen in hogere energietoestanden worden gedreven. Door het licht te meten dat wordt uitgestraald terwijl de elektronen weer tot rust komen, kunnen onderzoekers gedetailleerd inzicht krijgen in de eigenschappen van het materiaal.

Wat kan RIXS onthullen dat andere methoden niet kunnen?

RIXS kan waardevolle informatie verschaffen over het gedrag van materialen die niet via andere methoden toegankelijk is. Hiermee kunnen onderzoekers dynamische veranderingen in de loop van de tijd vastleggen, de energiestroom in materialen observeren en de wisselwerking tussen elektronische lading, spin, atomaire trillingen en interacties bestuderen.

Wat is de betekenis van het bestuderen van fotosysteem II (PS-II) met behulp van chemRIXS?

Door PS-II te onderzoeken met behulp van chemRIXS kunnen wetenschappers de overgangsmomenten en de elektrische ladingsstroom tijdens het watersplitsingsproces van fotosynthese begrijpen. Deze kennis kan bijdragen aan de ontwikkeling van efficiëntere kunstmatige fotosynthesesystemen die hernieuwbare energie opwekken.

Wat zijn kwantummaterialen en waarom zijn ze belangrijk?

Kwantummaterialen vertonen unieke eigenschappen en verschijnselen op atomaire schaal en bieden potentiële doorbraken in verschillende technologische toepassingen. Het bestuderen van deze materialen, zoals koperoxiden (cupraat), kan inzicht verschaffen in de supergeleiding bij kamertemperatuur en ons begrip van supergeleiders bij hoge temperaturen vergroten.

Wat kan worden bereikt met het Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO)-instrument?

Met het TMO-instrument kunnen wetenschappers ultrakorte röntgenpulsen meten op de tijdschaal van attoseconden. Deze mogelijkheid maakt gedetailleerde observaties van atomaire en moleculaire processen mogelijk, waardoor deuren worden geopend voor het begrijpen van de fundamentele dynamiek in de scheikunde en natuurkunde.