De media slagen er niet in de milieueffecten van gezichtsmaskers voor eenmalig gebruik aan te pakken

Een recent onderzoek uitgevoerd door een team van experts van de Universiteit van Bangor heeft licht geworpen op het onvermogen van de media om de negatieve impact van mondkapjes voor eenmalig gebruik op het milieu te benadrukken. Uit het onderzoek, waarin de berichtgeving in de Britse en Ierse pers van maart 2020 tot december 2021 werd geanalyseerd, bleek dat kranten in hun berichtgeving overwegend de voorkeur gaven aan chirurgische maskers voor eenmalig gebruik, zonder de kwestie van afvalbeheer en ecologische duurzaamheid adequaat aan te pakken.

Volgens Dr. Anaïs Augé, de eerste auteur van het onderzoek, heeft de manier waarop de media over maskers berichtten een aanzienlijke invloed op de keuzes van mensen voor het dragen van maskers tijdens de pandemie. De term 'maskers' werd vaak gebruikt om te verwijzen naar wegwerpmaskers, terwijl 'gezichtsbedekkingen' werden geassocieerd met zelfgemaakte of in de winkel gekochte stoffen maskers. De media hadden ook de neiging om 'masker' te gebruiken bij het bespreken van het verplicht dragen, terwijl 'gezichtsbedekking' werd gebruikt als er sprake was van een keuze-element.

Ondanks wetenschappelijke discussies over de veiligheid en herbruikbaarheid van gezichtsbedekkingen hebben kranten grotendeels nagelaten deze informatie aan het publiek over te brengen. Dr. Morwenna Spear, een materiaalwetenschapper, benadrukte dat er weinig aandacht werd besteed aan de milieuproblemen die gepaard gaan met maskers voor eenmalig gebruik, zelfs in de vroege stadia van de COVID-19-pandemie.

Het onderzoeksteam is van mening dat kranten een rol hebben gespeeld bij het bevorderen van het gebruik van mondkapjes voor eenmalig gebruik en hebben bijgedragen aan de toename van het geproduceerde afval. De studie benadrukt de behoefte aan meer verantwoorde rapportage waarin rekening wordt gehouden met de milieueffecten van verschillende maskeropties en die de adoptie van herbruikbare gezichtsbedekking aanmoedigt.

Deze studie maakte deel uit van het Arts and Humanities Research Council-project onder leiding van prof. Nathan Abrams, dat tot doel had de factoren te begrijpen die de keuzes en het gedrag van consumenten met betrekking tot gezichtsmaskers beïnvloeden. Het project benadrukte de verantwoorde verwijdering van maskers en het belang van mediaberichten bij het beïnvloeden van de publieke motivatie en besluitvorming.

Over het geheel genomen onderstreept de evaluatie de gemiste kans van de media om de gevolgen voor het milieu van mondkapjes voor eenmalig gebruik aan te pakken en het bewustzijn onder het publiek te vergroten. Het roept op tot een meer alomvattende benadering van de verslaggeving, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsoverwegingen en die individuen in staat stelt weloverwogen keuzes te maken om zowel de volksgezondheid als het milieu te beschermen.