De rol van mitochondriaal DNA bij de menselijke voortplanting

Dit artikel onderzoekt nieuw onderzoek dat het wetenschappelijke inzicht bevestigt dat mitochondriaal DNA (mtDNA) uitsluitend van de moeder wordt geërfd. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics, was een samenwerking tussen Oregon Health & Science University en andere instellingen.

Eerder werd aangenomen dat het mtDNA van de vader na de bevruchting werd geëlimineerd, maar uit de studie bleek dat volwassen sperma een klein aantal mitochondriën bevat, hoewel ze geen intact mtDNA hebben. Onderzoekers ontdekten ook dat spermacellen een eiwit missen dat essentieel is voor het onderhoud van mtDNA. De reden voor deze uitsluiting is momenteel onbekend, maar kan verband houden met de hoge energiebehoefte van sperma tijdens de bevruchting, wat zou kunnen leiden tot de accumulatie van mtDNA-mutaties.

Daarentegen zijn zich ontwikkelende eieren, bekend als eicellen, voornamelijk afhankelijk van omringende cellen voor energie en behouden ze relatief ongerept mtDNA. Dit onderscheid draagt ​​bij aan het evolutionaire voordeel van het uitsluitend erven van maternale mtDNA, omdat het het risico op ziekteveroorzakende mtDNA-mutaties bij nakomelingen beperkt. Mutaties in mtDNA kunnen leiden tot fatale aandoeningen die organen met een hoge energiebehoefte aantasten, zoals het hart, de spieren en de hersenen.

Om de overdracht van bekende mtDNA-stoornissen te voorkomen, is mitochondriale vervangingstherapie (MRT) ontwikkeld. MRT omvat het vervangen van mutant mtDNA door gezond mtDNA uit donoreieren door middel van in-vitrofertilisatie. Klinische proeven voor MRT in de Verenigde Staten zijn momenteel echter beperkt en er worden proeven uitgevoerd in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Griekenland.

De nieuwe ontdekking met betrekking tot de rol van mtDNA bij de rijping en bevruchting van sperma heeft belangrijke implicaties voor de menselijke vruchtbaarheid en kiemceltherapie. Het begrijpen van de functie van eiwitten die betrokken zijn bij het onderhoud van mtDNA kan leiden tot vooruitgang in onvruchtbaarheidsbehandelingen en geassisteerde voortplantingstechnologieën.

Definities:

– Mitochondriaal DNA (mtDNA): de genetische code opgeslagen in de mitochondriën, die fungeren als de krachtbron van elke cel in het lichaam.

– Oöcyt: een zich ontwikkelende eicel.

– Mitochondriale transcriptiefactor A (TFAM): een eiwit dat essentieel is voor het onderhoud van mtDNA.

– Mitochondriale vervangingstherapie (MRT): een methode om mutant mtDNA te vervangen door gezond mtDNA door middel van in-vitrofertilisatie.

