Enorme oceaan ontdekt onder de aardkorst

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan: er ligt een enorme oceaan verborgen onder de aardkorst. Het water, dat is opgeslagen in een rots die bekend staat als 'ringwoodiet', bevindt zich 400 kilometer onder de grond. Deze bevinding heeft geleid tot het besef dat er drie keer meer water onder het oppervlak zit dan in alle oceanen samen.

Het water wordt opgeslagen in een unieke toestand, een sponsachtige toestand genaamd, die noch vloeibaar, vast of gasvormig is, maar een vierde toestand. De kristalstructuur van ringwoodiet zorgt ervoor dat het waterstof kan aantrekken en water kan vasthouden, waardoor het als een spons werkt.

Geofysicus Steve Jacobsen, onderdeel van het team achter de ontdekking, zei: ‘Ik denk dat we eindelijk bewijs zien voor een watercyclus over de hele aarde, die de enorme hoeveelheid vloeibaar water op het oppervlak van onze bewoonbare planeet kan helpen verklaren.’

De ontdekking werd gedaan door aardbevingen te bestuderen en de schokgolven te analyseren die door seismometers werden opgepikt. De aanwezigheid van water in de rots werd bevestigd door deze seismische metingen.

Deze ontdekking heeft aanzienlijke gevolgen voor ons begrip van de watercyclus van de aarde en de enorme hoeveelheid water op onze planeet. Het werpt ook licht op de mysteries die verborgen zijn onder de aardkorst en benadrukt het voortdurende wonder van de natuur.

Naast deze opmerkelijke bevinding hebben wetenschappers onlangs ook een geheel nieuw ecosysteem onder de vulkanische korst blootgelegd met behulp van een onderwaterrobot. Deze ontdekkingen herinneren ons eraan dat er nog veel te leren valt over onze planeet en haar verborgen geheimen.

