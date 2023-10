Een enorme oceaan verbergt zich onder de aardkorst, zeggen wetenschappers

Wetenschappers hebben een verbazingwekkende ontdekking gedaan: er bevindt zich een enorme oceaan verborgen onder de aardkorst, die drie keer zoveel water bevat als alle oceanen op het aardoppervlak. Het water wordt opgeslagen in een rots genaamd “ringwoodite” die zich 400 kilometer onder de grond bevindt.

Uit onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd, bleek dat water in het mantelgesteente wordt opgeslagen in een unieke staat die bekend staat als ‘sponsachtige toestand’, die noch vloeibaar, vast of gasvormig is, maar eerder een vierde toestand. Deze ontdekking opent de mogelijkheid van een watercyclus over de hele aarde, die de overvloed aan vloeibaar water op het aardoppervlak verklaart.

Geofysicus Steve Jacobsen, onderdeel van het team achter de bevindingen, legde de betekenis van ringwoodiet uit en beschreef het als een ‘spons’ die waterstof kan aantrekken en water kan vasthouden. De kristalstructuur van ringwoodiet zorgt ervoor dat het een aanzienlijke hoeveelheid water diep in de mantel kan absorberen, wat een ontbrekende schakel vormt in het inzicht van wetenschappers in de waterverdeling op aarde.

Wetenschappers hebben deze baanbrekende ontdekking gedaan door seismische activiteit en schokgolven te bestuderen die door aardbevingen worden gegenereerd. Door deze analyse identificeerden ze de aanwezigheid van water in ringwoodiet diep onder het oppervlak. Als het gesteente slechts 1% water bevat, betekent dit dat er drie keer meer water onder de grond zit dan in alle oceanen op aarde samen.

Deze ontdekking van een verborgen oceaan onder de aardkorst is niet de enige recente doorbraak in wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers ontdekten ook een geheel nieuw ecosysteem toen ze de vulkanische korst onderzochten met een onderwaterrobot. Deze ontdekkingen benadrukken de uitgestrektheid van onontgonnen gebieden op onze planeet.

