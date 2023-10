Een enorme cryovulkanische komeet nadert de aarde

Astronomen hebben een buitengewone ontdekking gedaan: een komeet die drie keer zo groot is als de Mount Everest, bekend als 12P/Pons-Brooks, die in de ruimte is geëxplodeerd en nu op weg is naar de aarde. Deze komeet behoort tot een zeldzame categorie die cryovulkanische kometen of koude vulkaankometen worden genoemd en die zijn samengesteld uit ijs, stof en gassen. Het heeft een vaste kern met een diameter van naar schatting ongeveer 18.6 kilometer. Terwijl de zon zijn cryomagma verwarmt, wordt er druk opgebouwd in de komeet, wat uiteindelijk leidt tot explosies van stikstof en koolmonoxide. Deze explosies zorgen ervoor dat bevroren puin door breuken in de schil van de komeet wordt geslingerd, waardoor de kenmerkende vorm ontstaat die lijkt op een paar hoorns of een hoefijzer.

Ondanks het explosieve gedrag van de komeet hoeft u zich geen zorgen te maken over een inslag op de aarde. Verwacht wordt dat de Pons-Brooks zal blijven uitbarsten naarmate hij dichter bij de aarde komt, maar bij zijn dichtste nadering zal hij op een veilige afstand van 232 miljoen km (144 miljoen mijl) blijven. Dit plaatst het ver buiten het bereik van Near Earth Objects (NEO's), die doorgaans binnen een straal van 120 miljoen kilometer van onze planeet passeren.

Hoewel de komeet geen gevaar voor de aarde zal vormen, biedt hij wel een zeldzame kans voor hemelkijkers. De laatste keer dat Pons-Brooks met het blote oog zichtbaar was, was in 1954, en de verwachting is dat Pons-Brooks op zijn helderst zal zijn aan de nachtelijke hemel van mei en juni 2024, ook al zal hij in april het dichtst bij onze planeet zijn. Verwacht wordt dat de komeet op de avond van 2 juni 2024 zijn maximale helderheid zal bereiken. Na zijn dichtste nadering zal Pons-Brooks terugkeren naar de buitenste delen van het zonnestelsel en pas in 2095 weer zichtbaar zijn.

Pons-Brooks bevindt zich momenteel in het sterrenbeeld Hercules en kan worden waargenomen op een hoogte van 36 graden boven de horizon, gezien vanuit het oosten naar het noordoosten. Zijn grootsheid in omvang en zeldzame zichtbaarheid maken deze cryovulkanische komeet tot een verbazingwekkende hemelse gebeurtenis om getuige van te zijn.

Bron: het bronartikel