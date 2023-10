Een kolossale komeet met opvallende ‘hoorns’ die naar de aarde raast

By

Een kolossale komeet die bekend staat als 12P/Pons-Brooks nadert snel de aarde en vertoont zijn opmerkelijke kenmerken die bekend staan ​​als de ‘hoorns’. Ondanks dat er recentelijk binnen vier maanden een tweede grote uitbarsting heeft plaatsgevonden, blijven deze opvallende kenmerken zichtbaar. Wat deze komeet nog unieker maakt, is de aanwezigheid van een actieve vulkaan die er bovenop ligt. Deze enorme komeet, ongeveer zo groot als een stad, herbergt een vulkaan die op het punt staat opnieuw uit te barsten, slechts enkele maanden na de eerste explosie. Terwijl hij zijn reis naar de zon voortzet, wordt verwacht dat hij een verbluffende wolk van gas en ijs zal uitstoten, die lijkt op een paar hoorns die uit het oppervlak van de komeet steken.

12P/Pons-Brooks, gecategoriseerd als een cryovulkanische komeet, heeft een kern met een diameter van ongeveer 30 kilometer. Deze kern bestaat uit een combinatie van gas, stof en ijs, gezamenlijk ‘cryomagma’ genoemd. De kern van de komeet is omgeven door een gasmantel die bekend staat als een ‘coma’. Wanneer de temperatuur van de kern stijgt, komen er explosies vrij in de ruimte.

Deskundigen hebben de uitbreiding en ontwikkeling van de kenmerkende hoorns van de komeet opgemerkt. Sommigen hebben zelfs vergelijkingen gemaakt, waarbij ze de onregelmatige vorm van de komeet vergelijken met sciencefictionruimteschepen zoals de Millennium Falcon uit Star Wars. De onregelmatige vorm van de coma wordt toegeschreven aan afwijkingen in de kern van de komeet. Richard Miles, een astronoom van de British Academy of Astronomy, legde uit dat de langdurige uitzetting van gassen in de komeet zijn onregelmatige vorm bepaalt.

De komende dagen zal de coma van de komeet zich naar verwachting blijven uitbreiden, waardoor de opmerkelijke hoorns nog verder zullen worden geaccentueerd. Dit buitengewone hemelse fenomeen zal de bewoners van de aarde op 21 april 2024 boeien, voordat het de komeet terugstuwt naar de buitenste regionen van het zonnestelsel. Het zal echter pas in 2095 terugkeren.

Bronnen:

– Spaceweather.com

– Levende Wetenschap