Nieuw gevonden camerabeelden laten een lichtflits zien die voorafgaat aan de luide knal in Melbourne

Op camerabeelden uit Melbourne, in het noordoosten van Australië, is een plotselinge lichtflits vastgelegd, gevolgd door een luide knal, waardoor de bewoners in verwarring zijn gebracht. De video, gemaakt door een inwoner van Doreen, toont een felle lichtflits en een explosief geluid. Bezorgde inwoners uit nabijgelegen gebieden, zoals Balwyn en Doncaster, gebruikten sociale media om antwoorden te zoeken.

Hoewel er verschillende speculaties waren, gelooft astronoom Brad Tucker van de Australian National University dat het fenomeen waarschijnlijk werd veroorzaakt door het uiteenvallen van een meteoriet. Hij legt uit dat wanneer een snel reizende asteroïde de atmosfeer van de aarde binnendringt, de vrijkomende energie een sonische knal veroorzaakt, wat resulteert in het explosieve geluid. Tucker benadrukt ook dat het niet ongebruikelijk is dat dergelijke evenementen gelokaliseerd zijn en waar bewoners in specifieke gebieden getuige van zijn.

Op basis van de grootte van de flits en de explosie schat Tucker dat de asteroïde ongeveer 4 tot 16 centimeter breed is, ongeveer zo groot als een basketbal. Fragmenten van de asteroïde zouden ofwel zijn opgebrand toen ze de atmosfeer binnenkwamen, ofwel op aarde zijn terechtgekomen.

Hoewel wetenschappers bedreven zijn in het detecteren van asteroïden groter dan 100 meter, kunnen kleinere, zoals het recente incident, tot kort voor de inslag onopgemerkt blijven. Tucker verzekert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een asteroïde die qua grootte vergelijkbaar is met de asteroïde die verantwoordelijk is voor het uitsterven van dinosauriërs, de aarde zal treffen. Kleinere asteroïden kunnen echter nog steeds aanzienlijke hoeveelheden energie vrijgeven.

Getuigen, zoals Jason Busuttil uit Langwarrin, meldden dat ze de meteoor richting de Dandenongs hadden gezien. De CCTV-beelden hebben waardevol bewijsmateriaal opgeleverd voor wetenschappers die deze hemelse gebeurtenissen bestuderen.

