Onderzoek naar de complexiteit van het Antarctische ozongat

In tegenstelling tot de publieke perceptie is het ozongat in Antarctica de afgelopen vier jaar opmerkelijk groot en hardnekkig gebleven, aldus onderzoekers van de Universiteit van Otago. Hoewel chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) al lang verantwoordelijk worden gehouden voor de aantasting van de ozonlaag, suggereert dit onderzoek dat er nog andere factoren zijn die hieraan bijdragen.

In hun onlangs gepubliceerde studie in Nature Communications onderzocht de onderzoeksgroep de maandelijkse en dagelijkse veranderingen in de ozonniveaus op verschillende hoogten en breedtegraden in het ozongat in Antarctica van 2004 tot 2022. Hoofdauteur Hannah Kessenich, een promovendus bij het Departement Natuurkunde, onthulde dat het ozongat niet alleen groter werd, maar ook dieper werd tijdens de lente, met aanzienlijk minder ozon in het centrum vergeleken met 19 jaar geleden.

De onderzoekers legden een verband vast tussen de afname van ozon en veranderingen in de lucht die de polaire vortex boven Antarctica binnendringt. Dit suggereert dat de recente stijging van het aantal grote ozongaten niet uitsluitend kan worden toegeschreven aan CFK's. Hoewel het Montreal Protocol, dat sinds 1987 de regulering van ozonafbrekende stoffen regelt, opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt bij het beperken van de impact van CFK's, spelen waarschijnlijk andere complexe elementen een rol.

Ondanks de publieke perceptie dat het probleem van het ozongat is opgelost, wijst het onderzoek erop dat het gat de afgelopen drie jaar een van de grootste ooit is geweest, waarbij twee van de vijf jaren daaraan voorafgingen ook getuige waren van een aanzienlijke aantasting van de ozonlaag. In feite heeft het ozongat van 2023 de omvang van de voorgaande drie jaar al overtroffen en reikt het tot ruim 26 miljoen vierkante kilometer, bijna het dubbele van de oppervlakte van Antarctica.

Het begrijpen van de variabiliteit van ozon is van cruciaal belang vanwege de aanzienlijke invloed ervan op het klimaat op het zuidelijk halfrond. Het Antarctische ozongat is een integraal onderdeel van dit klimaatsysteem. Hoewel de impact van het ozongat verschilt van die van broeikasgassen, heeft het een delicate wisselwerking met het atmosferische evenwicht. Omdat ozon doorgaans UV-licht absorbeert, kan een gat in de ozonlaag leiden tot extreme UV-niveaus op het oppervlak van Antarctica en de verspreiding van warmte in de atmosfeer verstoren.

Dergelijke verstoringen kunnen resulteren in veranderingen in de windpatronen en het oppervlakteklimaat op het zuidelijk halfrond, waardoor regio’s over de hele wereld worden getroffen. Bovendien benadrukken de onderzoekers dat Nieuw-Zeelanders zich dit jaar niet al te veel zorgen hoeven te maken over de toegenomen UV-straling. Het Antarctische ozongat bevindt zich voornamelijk direct boven Antarctica en de Zuidpool, met minimale impact op Nieuw-Zeeland.

