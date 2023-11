Mars gaat MIA: de stille dans van de zonneconjunctie

By

Gepubliceerd op: dinsdag 21 november 2023 04:17:23 PKT

Mars, onze buurplaneet, staat op het punt uit het zicht van de aarde te verdwijnen, wat NASA ertoe aanzet zijn missies op de Rode Planeet tijdelijk stop te zetten. Dit fenomeen, bekend als de zonneconjunctie, doet zich voor wanneer de aarde, Mars en de zon op één lijn staan, waardoor het zicht wordt belemmerd en de signalen tussen de twee planeten worden onderbroken. Als gevolg hiervan zal Mars tot 25 november volledig onzichtbaar worden voor de aarde.

Tijdens de zonneconjunctie wordt communicatie tussen NASA's rovers, landers en orbiters op Mars en de aarde onmogelijk. De vurige bol van de zon fungeert als een barrière en verhindert de overdracht van signalen. Het verzenden van nieuwe instructies of het proberen te communiceren tijdens deze periode is zeer riskant, omdat de interferentie van geladen deeltjes die door de zon worden uitgezonden de berichten kan corrumperen en mogelijk het ruimtevaartuig in gevaar kan brengen.

Om potentiële risico's te beperken heeft NASA voorzorgsmaatregelen genomen. Ze hebben ‘to-do’-lijsten opgesteld die het ruimtevaartuig autonoom kan volgen tijdens de pauzeperiode. Het ruimtevaartuig zal op de automatische piloot gaan, waardoor NASA hun gezondheidstoestand kan monitoren en gegevens kan verzamelen ondanks de communicatiestoring.

Dit is niet de eerste keer dat NASA een zonneconjunctie tegenkomt. Door de jaren heen zijn ze bedreven geworden in het manoeuvreren door deze astronomische dans. Hoewel het Mars-ruimtevaartuig tijdelijk geen contact meer heeft, blijft NASA vertrouwen hebben in hun vermogen om met de situatie om te gaan en het welzijn van hun missies te garanderen.

De komende weken zullen de missieteams van NASA het ruimtevaartuig nauwlettend in de gaten blijven houden en luisteren naar eventuele tekenen van problemen. Roy Gladden, manager van het Mars Relay Network bij het Jet Propulsion Laboratory van NASA, sprak zijn toewijding uit aan het behoud van het welzijn van het ruimtevaartuig en het monitoren van hun voortgang gedurende de conjunctie.

Terwijl Mars misschien uit ons zicht verdwijnt, gaat de wetenschappelijke verkenning van de Rode Planeet achter de schermen door. De missies en ontdekkingen van NASA op Mars hebben ons dichter bij het ontrafelen van de mysteries van onze hemelse buur gebracht en ons begrip van het universum vergroot.

FAQ

Vraag: Wat is zonneconjunctie?

A: De zonneconjunctie is een fenomeen dat optreedt wanneer de aarde, Mars en de zon op één lijn staan, waardoor de twee planeten onzichtbaar voor elkaar worden.

Vraag: Waarom onderbreekt de zonneconjunctie de communicatie tussen de aarde en Mars?

A: De vurige bol van de zon belemmert het zicht en interfereert met de signalen die vanaf de aarde en Mars worden verzonden, waardoor communicatie onmogelijk wordt.

Vraag: Welke risico's zijn verbonden aan het verzenden van signalen tijdens de zonneconjunctie?

A: Signalen die tijdens de zonneconjunctie worden verzonden, kunnen worden beschadigd door geladen deeltjes die door de zon worden uitgezonden, waardoor het ruimtevaartuig mogelijk in gevaar komt.

Vraag: Hoe beperkt NASA de risico's tijdens de zonneconjunctie?

A: NASA stelt ‘to-do’-lijsten op die het ruimtevaartuig autonoom kan volgen tijdens de pauzeperiode en bewaakt hun gezondheidstoestand om hun welzijn te garanderen.

Vraag: Hoe lang zal de zonneconjunctie duren?

A: De zonneconjunctie zal duren tot 25 november, gedurende welke periode Mars onzichtbaar zal zijn vanaf de aarde.