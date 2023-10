De sterkste Marsbeving ooit gemeten, veroorzaakt door tektonische krachten, niet door de inslag van een asteroïde

Wetenschappers hebben ontdekt dat de krachtigste aardbeving ooit op Mars niet werd veroorzaakt door een asteroïde-inslag, maar eerder door tektonische krachten op de planeet zelf. Deze onthulling suggereert dat Mars seismisch actiever is dan eerder werd aangenomen.

NASA's InSight-lander, die in november 2018 op Mars landde, detecteerde op 4.7 mei 4 een aardbeving met een kracht van 2022. Deze aardbeving was vijf keer sterker dan de vorige recordhouder, die ook in 2021 door InSight werd gemeten. In tegenstelling tot de meeste marsbevingen die slechts Per uur hielden de weerkaatsingen van deze aardbeving een ongekende zes uur aan, waardoor het de langstdurende aardbeving ooit op een andere planeet was.

Hoewel InSight sinds zijn aankomst op Mars meer dan 1,300 marsbevingen heeft gedetecteerd, viel deze specifieke aardbeving op omdat het signaal vergelijkbaar was met dat van de inslagen van asteroïden. Er werd echter geen bewijs gevonden voor een inslagkrater of stofpluim, waardoor wetenschappers tot de conclusie kwamen dat de aardbeving een tektonische oorsprong had.

In tegenstelling tot de conventionele wijsheid werd eerder gedacht dat Mars te klein en te koud was om tektonische activiteit te vertonen. In tegenstelling tot de aarde heeft Mars geen tektonische platen die bewegen als reactie op krachten in de mantel. In plaats daarvan werd de door InSight gedetecteerde aardbeving waarschijnlijk veroorzaakt door het vrijkomen van miljarden jaren oude spanning in de korst van Mars, die ontstond toen verschillende delen van de planeet met verschillende snelheden afkoelden en krompen.

Het begrijpen van de tektonische activiteit van Mars is cruciaal voor toekomstige verkenningen en potentiële menselijke kolonisatie. Door de verdeling van spanningen over de planeet te bestuderen hopen wetenschappers veilige gebieden voor menselijke bewoning te bepalen en gebieden die vermeden moeten worden.

Dit baanbrekende onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters.

Bronnen:

– “De sterkste Marsbeving ooit is een tektonische aardbeving, geen asteroïdeschok” – Space.com

– “Waarom Mars onze wereld doet schudden” – NASA's Mars InSight-missie