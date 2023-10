NASA's Ingenuity Mars-helikopter vestigt nieuw snelheidsrecord op 62e vlucht

By

NASA heeft de 62e vlucht van de Ingenuity Mars Helicopter gepland met als doel een nieuw snelheidsrecord voor helikopters op Mars te behalen. Oorspronkelijk gepland voor slechts vijf vluchten als technologiedemonstratie, heeft Ingenuity de verwachtingen overtroffen en blijft vliegen.

Tijdens de komende vlucht zal Ingenuity naar 18 meter stijgen en 268 meter afleggen in 119.3 seconden, met een doelsnelheid van tien meter per seconde. De vorige vlucht, vlucht 60, bereikte een topsnelheid van 8 m/s. Volgens gegevens die door The Register zijn geanalyseerd, wordt echter verwacht dat vlucht 62 dit record zal overtreffen.

In termen van afgelegde afstand en duur zal vlucht 62 respectievelijk op de 24e en 34e plaats staan. De meest recente mijlpaal van Ingenuity was het behalen van een hoogterecord van 24 meter tijdens vlucht 61 in oktober 2023.

Het is vermeldenswaard dat de prestaties van Ingenuity opmerkelijk zijn, aangezien de oorspronkelijke missie ruim twee jaar geleden zou eindigen. Het aanhoudende succes van Ingenuity, opererend in de uitdagende omgeving van Mars, is een bewijs van de vindingrijkheid van de ingenieurs en wetenschappers achter het project.

Opvallend is dat de snelheidsrecordpoging van Ingenuity samenvalt met een ander snelheidsrecord van NASA's Perseverance Rover, die onlangs op één dag 347.7 meter aflegde zonder menselijke tussenkomst.

Voor de komende vlucht zal Ingenuity opstijgen en landen op Airfield Tau, met als doelstellingen onder meer beeldvorming van wetenschappelijke doelen en uitbreiding van het vluchtbereik. Het aanhoudende succes van Ingenuity dient als inspiratiebron en toont de ongelooflijke prestaties die zijn geleverd bij het verkennen van Mars.