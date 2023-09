ESA-astronaut Marcus Wandt toegewezen aan Axiom-missie 3

By

ESA-projectastronaut Marcus Wandt uit Zweden is geselecteerd om in januari 3 met Axiom Mission 3 (Ax-2024) naar het International Space Station (ISS) te reizen. De missie, genaamd Muninn, wordt ondersteund door ESA en de Swedish National Space Agency ( SNSA). Marcus zal dienen als missiespecialist onder het bevel van Michael López-Alegría, de hoofdastronaut van Axiom Space, die zowel de VS als Spanje vertegenwoordigt als een dubbele burger.

De Ax-3-missie wordt de eerste commerciële bemande ruimtevluchtmissie met een door ESA gesponsorde astronaut. Dit benadrukt de steun van ESA aan een nieuwe generatie ruimteverkenners die commerciële toegang tot de ruimte gebruiken om de Europese economie te voeden en kennis buiten de aarde te bevorderen.

De andere bemanningsleden voor de Ax-3-missie zijn onder meer Walter Villadei, een kolonel en piloot van de Italiaanse luchtmacht, en missiespecialist Alper Gezeravci uit Türkiye. Alle drie de bemanningsleden hebben uitgebreide vliegervaring en hebben gediend bij de luchtmacht van hun land.

De betrokkenheid van ESA bij deze missie demonstreert de inzet van het agentschap om zijn lidstaten te ondersteunen en snelle missies van korte duur te bevorderen die goede wetenschap, outreach, onderwijs en voordelen voor het leven op aarde opleveren. De Ax-3-missie zal naar verwachting transformerend zijn en de Europese landen positioneren als pioniers in de opkomende commerciële ruimtevaartindustrie.

Een SpaceX Falcon 9-raket zal Ax-3 lanceren op een SpaceX Crew Dragon-ruimtevaartuig vanuit NASA's Kennedy Space Center in Florida, VS. Eenmaal aangemeerd bij het ISS zal Marcus tot 14 dagen besteden aan het uitvoeren van onderzoek naar microzwaartekracht en educatieve activiteiten.

Marcus volgt momenteel een rigoureus trainingsprogramma in Europa, de VS, Canada en Japan om zich voor te bereiden op de missie. Zijn reis kan worden gevolgd op ESA's Exploration-blog, X en Instagram.

Bron: ESA (European Space Agency) en Axiom Space