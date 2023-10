Peptide-achtige moleculen gevonden in het universum: de oorsprong van het leven blootleggen

By

Nieuwe doorbraken in observationeel karteren hebben de aanwezigheid van peptideachtige moleculen in het universum onthuld, wat licht werpt op de oorsprong van het leven. De IRAM 30m-telescoop is gebruikt om karteringswaarnemingen uit te voeren van twee belangrijke peptide-achtige moleculen, HCONH2 en CH3CONH2, binnen het Sagittarius B2 (Sgr B2)-complex.

Door zeven transities van HCONH2 en vijf transities van CH3CONH2 te analyseren, zijn wetenschappers erin geslaagd de ruimtelijke verdeling van deze moleculen in kaart te brengen en hun excitatietemperatuur en kolomdichtheid in de moleculaire envelop van Sgr B2 te schatten. Deze gegevens zijn verkregen via rotatiediagrammen.

De bevindingen zijn bijzonder belangrijk omdat HCONH2 en CH3CONH2 de twee eenvoudigste peptideachtige moleculen zijn, die nauw verbonden zijn met de bouwstenen van het leven. De aanwezigheid van deze moleculen in het universum suggereert dat de omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van leven vaker voorkomen dan eerder werd aangenomen.

Uit de analyse blijkt dat de excitatietemperatuur van HCONH2 varieert over de moleculaire envelop van Sgr B2, wat inzicht geeft in de complexe chemische processen die in deze regio plaatsvinden. Bovendien hebben wetenschappers, door dezelfde excitatietemperatuur als HCONH2 aan te nemen, ook de kolomdichtheden van CH3CONH2 berekend.

Deze ontdekking opent nieuwe wegen voor onderzoek naar de oorsprong van het leven, waardoor wetenschappers waardevolle gegevens krijgen om de chemische processen die in het universum plaatsvinden verder te begrijpen. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, kan het verder in kaart brengen van observaties en analyses van peptideachtige moleculen in verschillende regio’s zelfs nog meer intrigerende inzichten in de bouwstenen van het leven aan het licht brengen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Vraag: Wat zijn peptideachtige moleculen?

Peptide-achtige moleculen zijn organische moleculen die lijken op de basisstructuur van peptiden, die essentiële componenten zijn van eiwitten en een cruciale rol spelen in biologische processen.

Vraag: Hoe werden deze peptideachtige moleculen gedetecteerd?

Er werden karteringswaarnemingen van HCONH2 en CH3CONH2 uitgevoerd met behulp van de IRAM 30m-telescoop richting het Sagittarius B2 (Sgr B2)-complex. Verschillende overgangen van deze moleculen werden geanalyseerd om hun ruimtelijke verdeling in kaart te brengen en hun excitatietemperatuur en kolomdichtheid te schatten.

Vraag: Wat betekent deze ontdekking voor de oorsprong van het leven?

De aanwezigheid van peptideachtige moleculen in het universum suggereert dat de omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van leven vaker voorkomen dan eerder werd aangenomen. Deze ontdekking biedt waardevol inzicht in de chemische processen die plaatsvinden in het universum en draagt ​​bij aan ons begrip van de oorsprong van het leven.