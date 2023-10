Het gedrag van licht aanpassen: pseudo-zwaartekrachteffecten in fotonische kristallen

Onderzoekers hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het manipuleren van licht alsof het de effecten van de zwaartekracht ervaart. Deze bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Physical Review A op 28 september 2023, hebben implicaties voor optica, materiaalonderzoek en de ontwikkeling van 6G-communicatie.

De relativiteitstheorie van Albert Einstein heeft al lang vastgesteld dat zwaartekrachtvelden het pad van elektromagnetische golven kunnen veranderen, inclusief elektromagnetische golven van licht en terahertz. Wetenschappers hebben getheoretiseerd dat vervormende kristallen in de lagere energiezone de effecten van de zwaartekracht zouden kunnen nabootsen, waardoor een fenomeen zou ontstaan ​​dat bekend staat als pseudozwaartekracht.

Het team van onderzoekers onder leiding van professor Kyoko Kitamura van de Graduate School of Engineering van de Tohoku Universiteit ging onderzoeken of roostervervorming in fotonische kristallen deze pseudozwaartekrachteffecten zou kunnen genereren. Fotonische kristallen bezitten unieke eigenschappen die wetenschappers in staat stellen het gedrag van licht in de kristallen te manipuleren en te controleren, en fungeren als ‘verkeersregelaars’ voor licht.

Door roostervervorming te introduceren, wat een progressieve vervorming vertegenwoordigt van de regelmatige afstand van elementen binnen de fotonische kristallen, konden de onderzoekers de fotonische bandstructuur van de kristallen veranderen. Als gevolg hiervan volgden lichtstralen gebogen trajecten binnen de kristallen, vergelijkbaar met het pad van licht dat een massief astronomisch object als een zwart gat passeert.

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van een door silicium vervormd fotonisch kristal met een oorspronkelijke roosterconstante van 200 micrometer en terahertz-golven. De afbuiging van deze golven werd met succes aangetoond, vergelijkbaar met de manier waarop de zwaartekracht de paden van objecten buigt.

Universitair hoofddocent Masayuki Fujita van de Universiteit van Osaka merkte op dat de in-plane bundelsturing waargenomen binnen het terahertz-bereik toepassingen zou kunnen hebben in 6G-communicatie. Bovendien laten deze bevindingen zien hoe fotonische kristallen zwaartekrachteffecten kunnen benutten, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor vooruitgang in de gravitonfysica.

Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van optica en materiaalonderzoek, en biedt potentiële verbeteringen op het gebied van communicatietechnologieën. Door het gedrag van licht te wijzigen en te controleren met behulp van roostervervorming in fotonische kristallen, kunnen wetenschappers verdere inzichten ontsluiten in de fundamentele aard van licht en het universum.

Journal Reference:

Nanjyo, K., et al. (2023) Afbuiging van elektromagnetische golven door pseudozwaartekracht in vervormde fotonische kristallen. Fysieke beoordeling A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Bron: Tohoku Universiteit