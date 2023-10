The Mars Orbiter Mission-2: Mars verkennen met krachtige ladingen

India bereidt zich voor op nog een nieuwe mijlpaal in de verkenning van de ruimte met de komende Mars Orbiter Mission-2, ook wel bekend als Mangalyaan-2. Deze missie zal worden uitgerust met een breed scala aan wetenschappelijke ladingen, elk in verschillende ontwikkelingsstadia.

Een van de belangrijkste ladingen is het Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), dat een cruciale rol zal spelen bij het bevestigen van het bestaan ​​van veronderstelde Marsringen en het blootleggen van de bron van stof. Het stof zou mogelijk afkomstig kunnen zijn van de raadselachtige manen van Mars, Phobos en Deimos. Het begrijpen van de oorsprong van dit stof zal waardevolle inzichten opleveren in de geologische processen op Mars.

Een andere belangrijke lading is het Radio Occultation (RO)-experiment, dat zich zal concentreren op het meten van neutrale en elektronendichtheidsprofielen in de atmosfeer van Mars. Door gebruik te maken van een microgolfzender wil dit experiment een dieper inzicht krijgen in de samenstelling en het gedrag van de atmosfeer. Deze gegevens zullen essentieel zijn voor het bestuderen van de klimaat- en weerpatronen op Mars.

De Mangalyaan-2-missie zal ook beschikken over de Energetic Ion Spectrometer (EIS), die de energetische deeltjes in de omgeving van Mars zal analyseren. Dit zal wetenschappers helpen de interactie tussen de zonnewind en de atmosfeer van Mars te bestuderen, waardoor licht wordt geworpen op het magnetische veld van de planeet en het effect ervan op de atmosfeer.

Daarnaast zal de missie de Langmuir Probe en het Electric Field Experiment (LPEX) aan boord hebben. Deze instrumenten zullen de elektrische velden en plasmadichtheden in de ionosfeer van Mars meten en waardevolle gegevens opleveren over de bovenste atmosfeer en de interactie ervan met de zonnewind.

De Mars Orbiter Mission-2 is veelbelovend voor het uitbreiden van onze kennis van de Rode Planeet. Door deze krachtige ladingen in te zetten, wil ISRO waardevolle gegevens verzamelen over de atmosfeer, het stof en de ionosfeer van Mars. De inzichten die deze missie oplevert, zullen bijdragen aan ons begrip van de geologische en atmosferische processen van Mars.

Definities:

1. Payloads: instrumenten of uitrusting die door een ruimtevaartuig worden vervoerd om specifieke wetenschappelijke of technische taken uit te voeren.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Een wetenschappelijke lading die tot doel heeft het bestaan ​​van Mars-ringen te bevestigen en de oorsprong en samenstelling van stof te bestuderen.

3. Radio-occultatie-experiment (RO): een lading die neutrale en elektronendichtheidsprofielen in de atmosfeer van Mars meet met behulp van microgolftechnologie.

4. Energetische ionenspectrometer (EIS): een wetenschappelijk instrument dat energetische deeltjes in de omgeving van Mars analyseert.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Instrumenten die elektrische velden en plasmadichtheden in de ionosfeer van Mars meten.

Bronnen:

– ISRO (Indiase ruimteonderzoeksorganisatie)