Contact maken: onderzoekers hebben met succes individuele grafeen nanolinten aangesloten

Onderzoekers van de Universiteit van Illinois Urbana-Champaign hebben een methode ontwikkeld voor het ‘bedraden’ van grafeen nanolinten (GNR’s), een klasse van eendimensionale materialen, die van belang kunnen zijn bij het opschalen van micro-elektronische apparaten. Het team vervaardigde metaalcontacten op nanometerschaal op individuele GNR's met behulp van een op direct-write scanning tunneling microscopie (STM) gebaseerd proces. Deze methode maakt de precieze fabricage van metalen contacten naar specifieke GNR's mogelijk, waardoor de apparaatfunctionaliteit wordt geïnduceerd die nodig is voor de transistorfunctie.

Grafeen, een laag koolstofatomen van één atoom dik, wordt lange tijd beschouwd als een potentieel elektronisch materiaal met hoge snelheid, met de mogelijkheid om silicium te vervangen. Grafeen zelf is echter geen halfgeleider. Om halfgeleidereigenschappen in grafeen te bewerkstelligen, moet het heel klein worden gemaakt of in specifieke vormen worden geconstrueerd, zoals linten. In deze studie werden atomair nauwkeurige GNR's gesynthetiseerd en werden met succes metaalcontacten gecreëerd.

Het team gebruikte een scanning-tunnelingmicroscoop om het oppervlak te scannen en GNR's te identificeren. Toen een GNR eenmaal was gelokaliseerd, gebruikten de onderzoekers de elektronenstraal in de STM om metaalafzetting te veroorzaken en de draden te creëren. Deze nauwkeurige bedradingsmethode maakte de gecontroleerde fabricage van metalen contacten op de GNR's mogelijk. De onderzoekers ontdekten ook dat het elektronische karakter van de GNR’s veranderde toen de metalen contacten werden aangebracht, wat aantoont dat ze opzettelijk hun eigenschappen kunnen wijzigen.

Een voordeel van deze techniek is dat deze wordt uitgevoerd in een ultrahoogvacuümomgeving, waardoor het materiaal vrij blijft van atmosferische verontreinigingen die de prestaties van het apparaat kunnen aantasten. De volgende stap voor het onderzoeksteam is het creëren van een functionerende transistor met behulp van de gefabriceerde GNR's en het meten van de kenmerken ervan.

Deze doorbraak in de bedrading van individuele GNR's opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van snelle elektronische apparaten en maakt de weg vrij voor verdere vooruitgang in op grafeen gebaseerde technologie.

Bron: Grainger College of Engineering van de Universiteit van Illinois