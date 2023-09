Onderzoekers ontwikkelen methode om grafeen-nanolinten voor micro-elektronica te ‘bedraden’

By

Onderzoekers hebben een doorbraak bereikt in de ontwikkeling van grafeen nanolinten (GNR's), een klasse van eendimensionale materialen die veelbelovend zijn voor gebruik in micro-elektronische apparaten. Het team gebruikte een op direct-write scanning tunneling microscopie (STM) gebaseerd proces om metaalcontacten op nanometerschaal op individuele GNR's te fabriceren, waardoor controle over hun elektronische eigenschappen mogelijk werd.

Grafeen, een laag koolstofatomen van één atoom dik, heeft de aandacht getrokken als een potentieel elektronisch materiaal met hoge snelheid. Het gebrek aan halfgeleidereigenschappen was echter een beperking. In deze studie werden atomair nauwkeurige GNR's gemaakt en werden met succes metaalcontacten gemaakt, waardoor de noodzakelijke functionaliteit voor de werking van de transistor ontstond.

De onderzoekers gebruikten een techniek waarbij een scanning tunneling microscoop betrokken was om het oppervlak te scannen en geschikte GNR's te identificeren. Zodra een GNR was geïdentificeerd, werd metaalafzetting geactiveerd met behulp van een elektronenbundel om de bedrading te creëren. Deze methode voor het aansluiten van GNR's bleek nauwkeuriger en minder onzeker te zijn dan eerdere methoden.

Een voordeel van deze methode is dat deze wordt uitgevoerd in een ultrahoogvacuümomgeving, waardoor de zuiverheid van het materiaal wordt gegarandeerd en verslechtering van de prestaties van het apparaat wordt voorkomen. De onderzoekers ontdekten ook dat door metalen contacten op de GNR's te plaatsen, de elektronische eigenschappen van de GNR's veranderden. Deze “doping” van de GNR’s kan worden bereikt door het deponeren van verschillende soorten metalen, waardoor een manier wordt geboden om de kenmerken van de GNR’s af te stemmen zonder de noodzaak van chemische reacties.

De volgende stap voor de onderzoekers is om met behulp van deze methode een functionerende transistor te maken en de kenmerken ervan te meten. De ontwikkeling van een nauwkeurige en betrouwbare methode voor het maken van metaalcontacten met specifieke GNR's brengt ons dichter bij de realisatie van micro-elektronische apparaten die gebruik maken van grafeen nanolinten.

Bron: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)