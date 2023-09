Digitalisering van geologische wonderen in het Noordpoolgebied: de Svalbox Digital Model Database

De Svalbox Digital Model Database (DMDb) is een nieuwe regionale database die geowetenschappers toegang biedt tot digitale ontsluitingsmodellen (DOM's) van de afgelegen Spitsbergen-archipel. De database, gepubliceerd in het tijdschrift Geosphere, bevat momenteel 135 DOM's, die gegevens verstrekken over 114 km2 van dit moeilijk toegankelijke gebied.

DOM's zijn driedimensionale digitale representaties van geologische ontsluitingen die een revolutie teweeg hebben gebracht in het moderne geowetenschappelijk onderzoek. De Svalbox DMDb integreert deze modellen met andere geowetenschappelijke gegevens, waaronder 3D-dronebeelden, waardoor geowetenschappers een uitgebreid beeld krijgen van de geologische formaties in deze unieke regio.

De Svalbox DMDb onderscheidt zich door zijn naleving van de FAIR-principes (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar), wat betekent dat de gegevens en metagegevens die in de database worden gedeeld gemakkelijk kunnen worden gelokaliseerd, toegankelijk en gebruikt door andere onderzoekers. Elke vermelding in de database bevat ruwe invoergegevens en verwerkte uitvoergegevens en heeft een DOI voor traceerbaarheid en citatie.

Deze database is vooral waardevol voor geowetenschappers die op Spitsbergen werken, maar ook voor educatieve doeleinden. De digitale ontsluitingsmodellen van de Svalbox DMDb verlengen het veldseizoen voor onbepaalde tijd en maken toegang mogelijk tot locaties die doorgaans niet toegankelijk zijn via traditioneel veldwerk. Dit helpt onderzoekers zich beter voor te bereiden op expedities en vergroot hun begrip van het snel veranderende Arctische landschap, dat aanzienlijke transformaties ondergaat als gevolg van de terugtrekking van de gletsjers.

Een opmerkelijk voorbeeld dat in het Geosphere-artikel wordt benadrukt, is het Festningen-profiel, de enige geotoop van Spitsbergen. Dit geologische wonder beslaat 400 miljoen jaar en biedt een unieke verticale stratigrafie over een transect van 7 km. De Svalbox DMDb bewaart deze geologische gegevens in time-lapse, waardoor hun wetenschappelijke betekenis voor toekomstige generaties wordt gegarandeerd.

De Svalbox DMDb blijft zich uitbreiden naarmate er meer DOM's aan de database worden toegevoegd. De beschikbaarheid van deze digitale modellen heeft al geleid tot samenwerkingen en publicaties, die hebben bijgedragen aan de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek in de Spitsbergen-archipel.

Bronnen:

