Mysterielicht en knal gehoord in het noorden van Melbourne zorgen ervoor dat experts op zoek zijn naar antwoorden

Bewoners in het noorden van Melbourne waren verbijsterd door een felle oranje lichtflits, gevolgd door een luide explosie die woensdag vlak voor 9 uur plaatsvond. Beelden van het incident werden breed gedeeld op sociale media en legden het moment vast waarop een inwoner van Doreen getuige was van het fenomeen terwijl hij iets uit zijn auto haalde. Geïntrigeerd door het geluid waagde hij zich de straat op om de bron ervan te onderzoeken.

Volgens Sean Scanlon, een inwoner van Doreen, was het geluid anders dan alles wat hij ooit had gehoord. “Dit deed de grond schudden en het zorgde ervoor dat alle buren hun huis uit moesten”, vertelde hij aan 7NEWS. De ontploffing bleef niet beperkt tot Doreen alleen, aangezien inwoners van Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek en Doncaster ook meldden dat ze een luide knal hoorden.

Autoriteiten en experts in de ruimtevaartsector zijn verbaasd over de gebeurtenis, aangezien er geen meteorietactiviteit in het gebied is waargenomen. Geoscience Australia registreerde geen aardbevingsactiviteit en elektriciteitsbedrijf AusNet vond geen bewijs van explosies of schade. De Victoriaanse regering bevestigde dat er geen ongeoorloofde ontploffingen waren in de nabijgelegen steengroeve of dat er lopende wegwerkzaamheden waren.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet in Victoria. In augustus werd een soortgelijke lichtbal, vergezeld van een luide dreun, in de lucht waargenomen. Het ruimteagentschap stelde later vast dat het hoogstwaarschijnlijk puin was van een Russische Sojoez-2-raket die opnieuw de atmosfeer van de aarde binnendrong.

De oorzaak van het recente mysterieuze licht en de knal in het noorden van Melbourne blijft onbekend, waardoor experts en bewoners gretig naar antwoorden zoeken. De autoriteiten blijven het incident onderzoeken om de oorsprong en aard ervan vast te stellen.

