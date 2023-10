Het mysterie van de overgang van metaal naar isolator gedecodeerd door wetenschappers

Wetenschappers hebben met succes het mysterie achter de metaal-isolator-overgang ontcijferd die bepaalde materialen vertonen onder externe stimuli zoals temperatuur, druk en elektrische velden. Deze baanbrekende ontdekking maakt de weg vrij voor het ontwerpen van functionele materialen en apparaten, waaronder sensoren en actuatoren.

De overgang tussen de metallische en isolerende toestanden in materialen heeft wetenschappers en ingenieurs gefascineerd sinds de eerste ontdekking ervan in magnetiet in 1939. Bepaalde materialen hebben het opmerkelijke vermogen om onder verschillende externe prikkels tussen deze twee toestanden over te gaan. Dit fenomeen, bekend als de metaal-isolatorovergang (MIT), heeft kritische wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen opgeleverd in een breed scala aan apparaten.

Eén zo'n materiaal dat de metaal-isolatorovergang vertoont, is chroomnitride (CrN). Het mechanisme achter deze transitie is, ondanks theoretische voorspellingen, al bijna twintig jaar experimenteel niet geverifieerd. Een team van het Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR) heeft nu echter experimenteel de rol aangetoond van magnetische spanning bij het aansturen van de metaal-isolatorovergang in CrN.

Het team, onder leiding van prof. Bivas Saha, ontdekte dat de bijzondere opstelling van atomaire spin in CrN magnetische spanning genereert, die de gelijktijdige structurele, magnetische en metaal-isolatorovergang aandrijft. Deze magnetische spanning komt voort uit de wisselwerking tussen twee verschillende magnetische ordeningen die verband houden met de magnetische uitwisselingsinteractie tussen aangrenzende chroomatomen.

Om de metaal-isolator-overgang te manipuleren, gebruikte het team een ​​techniek genaamd epitaxiale spanningstechniek, waarbij de evenwichtsatoomafstand binnen ultradunne CrN-films wordt gewijzigd. Ze ontdekten dat drukspanning de magnetische spanning verhoogt, wat resulteert in de metaal-isolatorovergang bij hogere temperaturen vergeleken met bulkwaarden. Omgekeerd vermindert trekspanning de magnetische spanning, wat leidt tot de overgang bij aanzienlijk lagere temperaturen.

De bevindingen van het team, gepubliceerd in het tijdschrift Phys. Rev. Lett, benadruk de cruciale rol van magnetische spanning in de metaal-isolator-overgang van CrN. Deze ontdekking introduceert magnetische spanning als een nieuwe drijvende kracht naast gevestigde krachten zoals Coulomb-afstoting en lokalisatie-effecten.

Het nieuwe begrip van het metaal-isolator-overgangsmechanisme kan bijdragen aan een beter begrip van de koppeling tussen spin-, lading- en roostervrijheidsgraden in materialen. Bovendien opent het mogelijkheden voor het identificeren van nieuwe materialen met aanzienlijke magnetische spanning en het onderzoeken van nieuwe klassen van materialen die de faseovergang tussen metaal en isolator vertonen.

