Zonnestorm bedreigt de aarde terwijl enorme coronale massa-uitstoting nadert

Op 16 oktober vond er een krachtige uitbarsting van magnetische gloeidraden plaats op de zon, met name op de actieve zonnevlek AR3467. Deze uitbarsting resulteerde in het uitstoten van zonnematerie en plasma de ruimte in, bekend als coronale massa-ejectie (CME). De CME is momenteel op weg naar de aarde, hoewel NASA-modellen aangeven dat een voltreffer onwaarschijnlijk is. In plaats daarvan wordt verwacht dat de CME onze planeet zal overspoelen, wat mogelijk een zonnestorm zal veroorzaken.

Volgens SpaceWeather.com zou de CME eind 19 oktober een snelle klap kunnen uitdelen. Dit betekent dat slechts een deel van de CME-wolk tegen de magnetosfeer van de aarde zal botsen, terwijl het grootste deel voorbij zal trekken. Maar zelfs een korte klap is voldoende om een ​​zonnestorm van minder intensiteit op aarde te veroorzaken. NASA heeft een geomagnetische storm van de G1-klasse voorspeld, die kan resulteren in poollicht en radiogolven kan verstoren, wat de communicatie voor zeelieden, piloten, dronepiloten en amateurradio-operators kan beïnvloeden.

Zonnestormen hebben het potentieel om grotere verstoringen te veroorzaken. In het ergste geval kunnen ze GPS- en mobiele netwerken verstoren, de internetverbinding belemmeren, satellieten beschadigen, storingen in het elektriciteitsnet veroorzaken en zelfs elektronica op de grond beschadigen. Daarom is het van cruciaal belang om de activiteiten van de zon te monitoren en te bestuderen om deze gebeurtenissen beter te begrijpen en te voorspellen.

NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is een satelliet die in 1995 werd gelanceerd als een samenwerkingsproject tussen NASA en de European Space Agency (ESA). De wetenschappelijke instrumenten van SOHO, waaronder de Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), Michelson Doppler Imager (MDI) en LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph), maken het mogelijk beelden vast te leggen van de corona van de zon, de meting van de oppervlaktesnelheid van de zon en de magnetische velden en de observatie van de zwakke corona rond de zon.

