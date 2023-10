Een snellere en diepere beeldtechniek voor levende muizenhersenen

Onderzoekers van het FAS Center for Advanced Imaging hebben een snellere en efficiëntere techniek ontwikkeld voor het in beeld brengen van de diepten van levende muizenhersenen. Traditionele beeldvormingstechnieken, zoals fluorescentiemicroscopie, hebben vanwege golflengteverstrooiing beperkingen als het gaat om beeldvorming diep in het weefsel. Door de uitvinding van de twee-fotonenmicroscopie konden langere golflengten van licht echter dieper in het weefsel doordringen.

Hoewel twee-fotonenmicroscopie effectief is, kan deze slechts één punt op het weefsel tegelijk prikkelen, wat resulteert in een langzaam en tijdrovend proces. Om deze beperking te overwinnen, implementeerden de onderzoekers een nieuwe techniek genaamd De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP houdt in dat meerdere punten op het weefsel tegelijkertijd worden geëxciteerd met behulp van vooraf gecodeerde excitatiepatronen.

Door meerdere excitatiepatronen te gebruiken en meerdere afbeeldingen te detecteren, wordt een computeralgoritme gebruikt om een ​​hoogwaardig beeld van het weefsel te reconstrueren. De resultaten verkregen met DEEP zijn vergelijkbaar met die verkregen via traditionele puntscanning met twee fotonenmicroscopie. DEEP vereist echter slechts honderden afbeeldingen, in plaats van de honderdduizenden die nodig zijn voor puntscantechnieken.

Met behulp van DEEP konden de onderzoekers levende muizenhersenen tot een diepte van 300 micron in beeld brengen. Deze techniek heeft het potentieel om het beeldvormingsproces aanzienlijk te versnellen en onderzoekers gedetailleerdere en nauwkeurigere beelden te bieden.

Bron: Licht: Wetenschap en toepassingen (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)