Machine Learning versnelt de correctie van kwantumfouten

Onderzoekers van het RIKEN Center for Quantum Computing hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van kwantumfoutcorrectie met behulp van machinaal leren. Kwantumcomputers werken op qubits, die in meerdere toestanden tegelijk kunnen bestaan, in tegenstelling tot klassieke computers die op bits werken. Dankzij deze eigenschap kunnen kwantumcomputers taken uitvoeren met potentiële voordelen op het gebied van zoekopdrachten, optimalisaties en cryptografie. De fragiele aard van kwantumsuperposities maakt ze echter gevoelig voor fouten veroorzaakt door verstoringen in de omgeving, wat leidt tot het verlies van kwantumvoordelen.

Er zijn kwantumfoutcorrectiemethoden ontwikkeld om fouten te neutraliseren, maar de implementatie ervan was een uitdaging vanwege de toegenomen complexiteit van apparaten en foutgevoelige processen. In deze studie concentreerden de onderzoekers zich op een autonome benadering van kwantumfoutcorrectie met behulp van machine learning. Ze gebruikten versterkend leren, een geavanceerde machine learning-techniek, om een ​​kunstmatige omgeving te optimaliseren die frequente foutdetectiemetingen vervangt.

De onderzoekers onderzochten ‘bosonische qubit-coderingen’, die worden gebruikt in de huidige kwantumcomputermachines op basis van supergeleidende circuits. Door hun onderzoek identificeerden ze een eenvoudige, benaderende qubit-codering die de complexiteit van het apparaat aanzienlijk verminderde en beter presteerde dan andere coderingen op het gebied van foutcorrectiemogelijkheden.

De bevindingen van deze studie demonstreren het potentieel van machine learning bij kwantumfoutcorrectie en brengen ons dichter bij de succesvolle implementatie van kwantumfoutcorrectie in experimenten. De integratie van machinaal leren, kunstmatige neurale netwerken, kwantumfoutcorrectie en kwantumfouttolerantie kan de uitdagingen van grootschalige kwantumberekeningen en -optimalisatie aanpakken.

Dit onderzoek, gepubliceerd in Physical Review Letters, draagt ​​bij aan de vooruitgang van de kwantumcomputertechnologie door efficiëntere en effectievere foutcorrectiesystemen mogelijk te maken.

Bron: RIKEN, Physical Review Letters