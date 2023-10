De functie van een lysosomaal eiwit gekoppeld aan neurodegeneratieve ziekten

Lysosomen, kleine compartimenten in cellen die fungeren als afvalverwijdering voor moleculen die moeten worden afgebroken, spelen een cruciale rol in de celfunctie en de algehele gezondheid. Verstoring van de lysosomale eiwitfunctie wordt geassocieerd met verschillende neurodegeneratieve ziekten. Begrijpen hoe mutaties in genen die voor deze eiwitten coderen tot aandoeningen leiden, is echter cruciaal bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

In een recente studie gepubliceerd in Science identificeerden onderzoekers van Stanford University de functie van een lysosomaal eiwit dat ontregeld is bij een zeldzame en fatale neurodegeneratieve ziekte. Ze ontdekten dat dit eiwit een belangrijke stap zet in de synthese van een lipidemolecuul genaamd bis(monoacylglycero)fosfaat (BMP), dat cruciaal is bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, Parkinson en andere neurodegeneratieve ziekten. Deze doorbraak biedt niet alleen een potentieel doelwit voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar daagt ook de traditionele opvatting uit dat lysosomen uitsluitend betrokken zijn bij het breken van moleculen, aangezien nu is gebleken dat ze betrokken zijn bij het maken van moleculen.

De hoofdonderzoeker, Monther Abu-Remaileh, en zijn team onderzoeken een reeks zeldzame ziekten die verband houden met lysosomale disfunctie. Ze identificeerden een gen genaamd CLN5 dat een risicofactor is voor de ziekte van Alzheimer. Het CLN5-gen codeert voor een eiwit met een onbekende functie, wat de onderzoekers ertoe aanzette de rol ervan te bestuderen. Tegelijkertijd bestudeerden onderzoekers een lipide genaamd BMP, dat verstoord is bij neurodegeneratieve ziekten. De doorbraak kwam toen een onderzoeker de hypothese opperde dat het eiwit dat door het CLN5-gen wordt gecodeerd, feitelijk het lang gezochte BMP-synthase zou kunnen zijn. Het team voerde experimenten uit die deze hypothese bevestigden en leidden tot de ontdekking van de functie van het eiwit.

Om hun bevindingen te bevestigen voerde het onderzoeksteam een ​​‘reddingsexperiment’ uit in cellen met een CLN5-mutatie. Door deze cellen te voorzien van CLN5 zonder de mutatie, werden normale BMP-niveaus hersteld. Dit experiment leverde definitief bewijs dat het geïdentificeerde eiwit inderdaad het BMP-synthase was.

Concluderend is het begrijpen van de functie van lysosomale eiwitten en hoe hun mutaties tot ziekte leiden cruciaal bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten. De ontdekking van de functie van dit lysosomale eiwit opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en daagt het huidige begrip van lysosomen in cellulaire processen uit.

Bronnen:

– Medoh, Uche et al. “BMP-synthese door ver verwante enzymen overbrugt centrale en perifere lysosomale stapelingsziekten.” Wetenschap, vol. 373, nee. 6560, 2021.

– Beeldcredits: Stanford University