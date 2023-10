Liefhebbers van astronomie anticiperen op de gedeeltelijke maansverduistering van oktober 2023

Hemelliefhebbers over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de komende gedeeltelijke maansverduistering die gepland staat voor 28 oktober 2023. Na een penumbrale maansverduistering eerder dit jaar belooft deze hemelse gebeurtenis waarnemers te boeien en te verbazen. Maansverduisteringen fascineren mensen al eeuwenlang, en blijven in verschillende culturen een spirituele betekenis behouden.

Astronomen en wetenschappers observeren maansverduisteringen ook nauwlettend om inzicht te krijgen in het aarde-maansysteem en om de interactie tussen het maanoppervlak en de atmosfeer van de aarde te begrijpen. Deze evenementen bieden een unieke en verbluffende hemelse vertoning waar sterrenkijkers en astronomieliefhebbers reikhalzend naar uitkijken.

De maansverduistering van oktober 2023 begint om 11:31 uur in New Delhi en eindigt op 3 oktober om 36:29 uur. Gedurende deze tijd zal er een gedeeltelijke maansverduistering plaatsvinden terwijl de maan door de schaduw van de aarde beweegt. De zonsverduistering zal zichtbaar zijn vanuit verschillende regio's, waaronder Azië, Rusland, Afrika, Amerika, Europa, Antarctica en Oceanië.

In New Delhi kunnen waarnemers getuige zijn van de zonsverduistering aan de zuidwestelijke hemel. Op zijn maximum staat de maan 62° boven de horizon. In India zal de maximale zonsverduistering naar verwachting om 1 uur plaatsvinden, waarbij ongeveer 45% van het maanoppervlak in de schaduw ligt.

Om de magie van een gedeeltelijke maansverduistering te ervaren, hoeven astronomieliefhebbers eenvoudigweg naar buiten te stappen en naar de hemel te staren. Ze zullen tijdens de zonsverduistering de geleidelijke veranderingen in het uiterlijk en de tint van de maan kunnen waarnemen.

De gedeeltelijke maansverduistering van oktober 2023 belooft een werkelijk spectaculaire gebeurtenis te worden, die een unieke gelegenheid biedt om de wonderen van ons universum te bewonderen. Of u nu een doorgewinterde waarnemer bent of een gewone hemelliefhebber, mis de kans niet om getuige te zijn van dit betoverende hemelse spektakel.

