Maanstof kan worden gebruikt voor de aanleg van wegen en landingsplatforms op de maan

Wetenschappers hebben experimenten op aarde uitgevoerd om het potentiële gebruik van maanstof voor de aanleg van wegen en landingsplatforms op de maan te onderzoeken. Maanstof bestaat voornamelijk uit fijn verpoederd vulkanisch gesteente, en ondanks het witte uiterlijk van de maan is de grond in werkelijkheid donkergrijs. Het gebrek aan erosieprocessen op de maan resulteert in scherpe deeltjes in het maanstof, wat een gevaar vormt voor de verkenning van de ruimte.

Bovendien heeft maanstof een elektrische lading, waardoor het kleverig en plakkerig wordt. Deze plakkerigheid kan bij inademing schade veroorzaken aan maanlanders, ruimtepakken en zelfs potentiële gezondheidsproblemen. Om de schade veroorzaakt door maanstof te beperken, is het idee voorgesteld om wegen aan te leggen op het maanoppervlak met behulp van de beschikbare middelen.

In een recent onderzoek experimenteerden wetenschappers met een maangrondvervanger genaamd EAC-1A om te onderzoeken of geconcentreerd zonlicht maanstof tot massieve rotsplaten zou kunnen doen smelten. Ze simuleerden geconcentreerd zonlicht met behulp van laserstralen met verschillende sterktes en afmetingen, en produceerden met succes driehoekige, hol gecentreerde tegels. Deze tegels kunnen met elkaar worden verbonden om stevige oppervlakken te creëren voor de aanleg van wegen en landingsplatforms op de maan.

Eerder onderzoek suggereerde het gebruik van intens zonlicht of laserstralen voor het samensmelten van maangrond, maar deze studie toonde de productie van grotere blokken en het gebruik van krachtige laserstralen aan. Om een ​​straal te genereren die zo krachtig is op de maan, zou een lens met een diameter van ongeveer 5.7 meter nodig zijn.

Toekomstige experimenten zullen de veerkracht van deze tegels tegen raketstuwkracht beoordelen om hun geschiktheid voor landingsplatforms te bepalen. Onderzoekers kunnen ook tests uitvoeren onder gesimuleerde maanomstandigheden, inclusief die zonder atmosfeer en met verminderde zwaartekracht, om de haalbaarheid van deze technologie te valideren voordat deze op de maan wordt geïmplementeerd.

Kortom, het gebruik van maanstof voor de aanleg van wegen en landingsplatforms op de maan heeft het potentieel om de kosten te verlagen en de verkenning van de ruimte duurzamer te maken. De succesvolle creatie van massieve rotsplaten met behulp van geconcentreerd zonlicht in deze studie biedt een veelbelovende oplossing voor de maanconstructie.

Bronnen:

– Space.com