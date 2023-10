Het ruimtetijdperk laat zijn sporen na in de atmosfeer van de aarde

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences blijkt dat het ruimtetijdperk gevolgen heeft voor de atmosfeer van de aarde. Onderzoekers hebben aanzienlijke hoeveelheden metalen gevonden in aërosolen in de atmosfeer, waarschijnlijk als gevolg van het toenemende aantal lanceringen en terugkeer van ruimtevaartuigen en satellieten. Deze aanwezigheid van metaal verandert de chemie in de atmosfeer, waardoor mogelijk de ozonlaag en het klimaat worden aangetast.

Onder leiding van Dan Murphy van de National Oceanic and Atmospheric Administration ontdekte het onderzoeksteam meer dan twintig elementen in verhoudingen die overeenkomen met die van legeringen van ruimtevaartuigen. Ze merkten op dat de massa van bepaalde metalen, zoals lithium, aluminium, koper en lood, afkomstig van de terugkeer van ruimtevaartuigen veel groter was dan de concentraties van deze metalen die in natuurlijk kosmisch stof worden aangetroffen. Schokkend genoeg bevatte bijna 20% van de grote zwavelzuurdeeltjes, die de ozonlaag helpen beschermen en bufferen, aluminium en andere metalen uit ruimtevaartuigen.

De wetenschappers schatten dat tegen 2030 nog eens 50,000 satellieten in een baan om de aarde kunnen komen. Dit betekent dat in de komende decennia tot de helft van de zwavelzuurdeeltjes in de stratosfeer metalen kunnen bevatten die opnieuw binnendringen. De effecten hiervan op de atmosfeer, de ozonlaag en het leven op aarde zijn nog onbekend.

Het bestuderen van de stratosfeer is een uitdaging, omdat het een regio is waar geen mensen leven. Alleen de hoogste vluchten komen voor korte tijd deze regio binnen. Als onderdeel van NASA's Airborne Science Program gebruiken de wetenschappers echter onderzoeksvliegtuigen om monsters van de stratosfeer te verzamelen. Aan de neuskegel zijn instrumenten bevestigd om ervoor te zorgen dat de bemonsterde lucht vers en ongestoord is.

De stratosfeer is een stabiele en schijnbaar rustige laag van de atmosfeer. Het is ook de thuisbasis van de ozonlaag, een cruciaal onderdeel voor de bescherming van het leven op aarde tegen schadelijke ultraviolette straling. De afgelopen decennia is de ozonlaag bedreigd, maar er zijn gecoördineerde mondiale inspanningen geleverd om deze te herstellen en aan te vullen.

Het toenemende aantal ruimtelanceringen en -vluchten is verantwoordelijk voor de introductie van meer metalen in de stratosfeer. Terwijl raketten worden gelanceerd en satellieten worden ingezet, laten ze een spoor van metaaldeeltjes achter die het potentieel hebben om de atmosfeer te beïnvloeden op manieren die wetenschappers nog steeds proberen te begrijpen.

Concluderend benadrukt de studie de noodzaak van verder onderzoek om de exacte gevolgen van het ruimtetijdperk op de atmosfeer van de aarde te bepalen. De bevindingen suggereren dat de toenemende aanwezigheid van metalen uit ruimtevaartuigen en satellieten gevolgen kan hebben voor het klimaat, de ozonlaag en de algehele bewoonbaarheid van onze planeet.

