De oorsprong en betekenis van de Nobelprijs

De Nobelprijs, ingesteld door Alfred Nobel, is een prestigieuze prijs die personen erkent die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op verschillende terreinen voor de verbetering van de mensheid. Alfred Nobel, geboren in 1833 in Stockholm in een familie van ingenieurs, was een scheikundige en ingenieur die een invloedrijke wapenfabrikant werd. Zijn rijkdom kwam voort uit zijn talrijke uitvindingen, waaronder dynamiet, hoewel deze uitvinding hem de denigrerende titel ‘Handelaar van de Dood’ opleverde.

Nobel wilde echter een blijvende erfenis achterlaten die zou bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. In zijn testament, ondertekend in 1895, bepaalde hij dat zijn resterende rijkdom zou worden gebruikt om een ​​fonds op te richten dat jaarlijks als prijzen zou worden uitgekeerd. De rente uit het fonds zou in vijf gelijke delen worden verdeeld en worden toegekend aan personen die belangrijke ontdekkingen of prestaties hebben gedaan op het gebied van de natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede. In 1968 werd de Nobelprijs voor de Economie aan de prijzenlijst toegevoegd.

De eerste Nobelprijzen werden in 1901 uitgereikt en sindsdien hebben de natuur- en scheikunde opmerkelijke vooruitgang geboekt. De natuurkunde, in de tijd van Nobel beschouwd als de belangrijkste wetenschap, is getuige geweest van baanbrekende ontdekkingen, die hebben geleid tot een door wetenschap en technologie aangedreven toekomst. Opvallende laureaten zijn onder meer Albert Einstein, die in 1921 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving voor zijn relativiteitstheorie, en het vader-zoonduo William Henry Bragg en Lawrence Bragg, die de prijs in 1915 ontvingen voor hun werk op het gebied van kristalstructuuranalyse met behulp van X. -stralen.

De scheikunde, het vakgebied dat het dichtst bij Nobels eigen werk staat, heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt, met tot nu toe 115 Nobelprijzen. Belangrijke bijdragen op het gebied van de scheikunde hebben ons begrip van het universum, de materie en het leven vergroot. Frédéric Joliot en Irene Joliot-Curie, de dochter van Marie Curie, ontvingen de prijs in 1935 voor hun ontdekking van kunstmatige radioactieve atomen. In 2019 werd John B Goodenough op 97-jarige leeftijd de oudste laureaat in de scheikunde vanwege zijn baanbrekende bijdragen aan de ontwikkeling van lithium-ionbatterijen.

De Nobelprijs blijft een zeer gewaardeerde erkenning van uitzonderlijke prestaties op verschillende terreinen. Het dient als een bewijs van de kracht van kennis, wetenschap en humanisme bij het bevorderen van de samenleving en het ten goede komen aan de mensheid als geheel.

