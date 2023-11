De fascinerende zoektocht naar de laatste universele gemeenschappelijke voorouder van het leven

By

Wetenschappers zijn al lang gefascineerd door het mysterie van de oorsprong van het leven. Een van de meest intrigerende vragen is: wie of wat was de laatste universele gemeenschappelijke voorouder (LUCA) van alle levende organismen? Een recent onderzoek uitgevoerd door biologen Tara Mahendrarajah en Anja Spang, samen met samenwerkende partners, werpt nieuw licht op deze oude voorloper.

Met behulp van een nieuwe moleculaire dateringsbenadering schatten de onderzoekers dat LUCA tussen 4.32 en 4.52 miljard jaar geleden leefde, een tijd waarin onze planeet nog in de kinderschoenen stond. Het uiterlijk van LUCA blijft een mysterie, maar er wordt aangenomen dat het een cel was met essentiële bestanddelen zoals ribosomale eiwitten en ATP-synthase. Deze kerneiwitten worden aangetroffen in bacteriën, archaea en eukaryoten, wat wijst op hun gedeelde voorouderlijk erfgoed.

Hoewel de geschatte leeftijd van LUCA nauw aansluit bij eerdere schattingen, leverde de studie intrigerende inzichten elders in de evolutionaire levensboom op. In tegenstelling tot de overtuiging dat archaea, oude bacteriën, ouder waren dan de huidige bacteriën, onthult de nieuwe dateringsbenadering dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van bekende archaea tussen 3.37 en 3.95 miljard jaar geleden bestond. Dit impliceert dat eerdere vormen van archaea mogelijk zijn uitgestorven of onontdekt blijven.

Bovendien ontstond de laatste gemeenschappelijke voorouder van eukaryoten, organismen met cellen die een kern bevatten, zoals planten en dieren, tussen 1.84 en 1.93 miljard jaar geleden. Deze bevinding daagt het idee uit dat eukaryoten een aparte tak in de levensboom vertegenwoordigen. In plaats daarvan zijn ze een samensmelting van bacteriële en archaeale takken, die de onderlinge verbondenheid van al het leven op aarde belichamen.

Het begrijpen van LUCA en zijn nakomelingen heeft verstrekkende gevolgen. Het vergroten van onze kennis van het vroege microbiële leven zorgt voor een beter begrip van de nutriëntenkringloop, het voorspellen van toekomstige biodiversiteitspatronen en zelfs het begrijpen van de evolutie van organismen als reactie op een veranderend klimaat.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Waar staat LUCA voor?

A: LUCA staat voor ‘laatste universele gemeenschappelijke voorouder’.

Vraag: Hoe oud is LUCA?

A: Op basis van het recente onderzoek leefde LUCA tussen 4.32 en 4.52 miljard jaar geleden.

Vraag: Wat zijn de essentiële eiwitten die alle levende organismen delen?

A: Ribosomale eiwitten en ATP-synthase behoren tot de kerneiwitten die door alle bacteriën, archaea en eukaryoten worden gedeeld.

Vraag: Zijn archaea ouder dan bacteriën?

A: De studie suggereert dat de voorouders van alle huidige archaea jonger zijn dan die van bacteriën.

Vraag: Wanneer ontstonden eukaryoten?

A: De laatste gemeenschappelijke voorouder van eukaryoten bestond tussen 1.84 en 1.93 miljard jaar geleden.