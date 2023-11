Nieuwe mogelijkheden vinden: onderzoek naar de vorming van lithiumrijke pegmatieten

Het commerciële belang van lithium blijft stijgen, waarbij de productie ervan voornamelijk afkomstig is van lithium-cesium-tantalum (LCT) pegmatieten. Deze opmerkelijke rotsen vertonen opvallende ultragrove texturen; hun ontdekking is echter ongrijpbaar gebleken vanwege hun kleine omvang en eerdere classificatie als louter geologische curiosa. Als gevolg hiervan blijft de exploratie van LCT-pegmatieten een uitdaging vanwege de beperkte kennis op dit gebied.

Conventioneel begint de exploratie van mineralen met gerichte zoektochten naar de omgeving die bevorderlijk is voor de vorming van een specifiek mineraal. Hoewel er verschillende genetische modellen bestaan ​​die de exploratie van ertsen als koper en goud begeleiden, zijn de beschikbare modellen voor LCT-pegmatieten schaars. Lot Koopmans et al. proberen licht te werpen op de mysteries rond de exploratie van lithium. Koopmans legt uit dat het begrijpen van de geologische geschiedenis van bepaalde omgevingen die de vorming van LCT-pegmatiet faciliteren van cruciaal belang is bij het lokaliseren ervan.

Historisch gezien hebben twee primaire hypothesen het ontstaan ​​van pegmatieten verklaard: extreme fractionering van een ouderlijk granietlichaam of gedeeltelijk gedeeltelijk smelten van een metamorf gesteente. Koopmans et al. kwamen echter in hun onderzoek naar pegmatieten in Zimbabwe en de VS veldgegevens tegen die de verklaring met behulp van deze conventionele modellen te boven gingen. De auteurs vonden geen bevredigende alternatieve verklaringen beschikbaar in de bestaande literatuur.

Nadat ze deelnamen aan stimulerende discussies op disciplinespecifieke conferenties, synthetiseerden de onderzoekers hun observaties en thermodynamische berekeningen om een ​​innovatief, meerfasig petrogenetisch model voor te stellen. In dit model ondergaan metasedimentaire gesteenten gedeeltelijk smelten tijdens prograde metamorfose, waardoor een matig verrijkte granietsmelt ontstaat die kristalliseert als een granietintrusie. Vervolgens wordt dit graniet opnieuw gesmolten, waardoor een sterk verrijkte smelt ontstaat die uiteindelijk kristalliseert als een lithiumrijke pegmatiet.

Dit nieuw voorgestelde mechanisme pakt eerdere geochemische en geochronologische beperkingen aan die eerdere modellen niet op bevredigende wijze konden verklaren. Koopmans is optimistisch over toekomstig onderzoek en stelt dat de volgende stap het vinden van het juiste veldgebied en de juiste methodologie is om deze pegmatietvormingsprocessen te bestuderen. Het kan de integratie van nieuwe isotopische systemen inhouden om bewijsmateriaal te verzamelen en de geldigheid van het model te testen.

Het onderzoek van Koopmans et al. vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van het ontsluiten van de mysteries van lithiumrijke pegmatieten en maakt de weg vrij voor verdere verkenning en ontdekking op dit gebied.

FAQ:

Vraag: Wat zijn LCT-pegmatieten?

A: LCT-pegmatieten zijn gesteenten die hoge concentraties lithium, cesium en tantaal bevatten.

Vraag: Wat zijn de uitdagingen bij het onderzoeken van LCT-pegmatieten?

A: LCT-pegmatieten zijn klein en werden voorheen beschouwd als geologische curiosa, waardoor onze kennis over hun onderzoek werd beperkt en ze moeilijk te vinden waren.

Vraag: Wat is het voorgestelde petrogenetische model voor de vorming van lithiumrijke pegmatieten?

A: Het voorgestelde model suggereert dat metasedimentaire gesteenten tijdens de metamorfose gedeeltelijk smelten en een matig verrijkte granietintrusie vormen. Dit graniet wordt vervolgens opnieuw gesmolten, wat resulteert in een sterk verrijkte smelt die bij kristallisatie een lithiumrijke pegmatiet vormt.