Inzicht in de gloeiende sporen van meteorenzwermen

Tijdens meteorenregens worden waarnemers af en toe getrakteerd op een zeldzaam fenomeen dat bekend staat als persistente treinen, dit zijn gloeiende sporen die in de lucht blijven hangen nadat een meteoor is gepasseerd. Wetenschappers proberen nog steeds de exacte oorzaak van aanhoudende treinen te achterhalen, maar er zijn twee toonaangevende theorieën naar voren gekomen.

Eén theorie suggereert dat de snelle verplaatsing van meteoroïden ervoor zorgt dat ze elektronen uit luchtmoleculen verwijderen, wat resulteert in ionisatie. Aangenomen wordt dat de gloed die wordt waargenomen in persistente treinen afkomstig is van het vrijkomen van energie wanneer deze geïoniseerde moleculen een verdwaald elektron uit de omgeving opvangen. Een andere theorie betreft chemiluminescentie, waarbij metalen die door snel bewegende meteoroïden verdampen, in wisselwerking treden met ozon en zuurstof in de atmosfeer, waardoor een lichtgevende gloed ontstaat.

Tijdens de piek van de Orioniden meteorenregen, die plaatsvond in de nacht van 21 op 22 oktober, konden waarnemers onder een heldere, donkere hemel ongeveer 10 tot 20 meteoren per uur waarnemen. Het stralingspunt, dat de schijnbare oorsprong van de meteoren is, bevond zich in het sterrenbeeld Orion. Het is echter belangrijk om je niet uitsluitend op dit punt aan de hemel te concentreren, aangezien Orionid-meteoren vanuit elke richting kunnen verschijnen.

Naast de Orioniden is het ook de moeite waard om uit te kijken naar de meteorenregens van de Zuidelijke Tauriden en de Noordelijke Tauriden, die overlappen met de Orioniden. Beide buien zijn afkomstig uit het sterrenbeeld Stier, net ten westen van Orion. Terwijl de Noordelijke Tauriden medio november hun hoogtepunt bereiken, vormen de Zuidelijke Tauriden een uniek geval.

Verder onderzoek is nodig om de mechanismen achter aanhoudende treinen volledig te begrijpen en de mysteries van meteorenregens te ontrafelen. Waarnemers worden aangemoedigd om tijdens meteorenregens een zo groot mogelijk deel van de hemel af te scannen om hun kansen om getuige te zijn van deze boeiende hemelse gebeurtenissen te maximaliseren.

Definities:

– Meteoroïde: een klein rotsachtig of metalen object dat in een baan om de zon draait

– Ionisatie: het proces waarbij elektronen aan atomen of moleculen worden toegevoegd of verwijderd, resulterend in de vorming van ionen

– Chemiluminescentie: de emissie van licht als gevolg van een chemische reactie, zonder tussenkomst van warmte