Maak je klaar voor een oogverblindend spektakel: de Leoniden-meteorenregen

Als er voor dinsdagochtend vroeg een heldere hemel wordt voorspeld, mis dan niet de kans om getuige te zijn van een verbluffende hemelse gebeurtenis. De meteorenzwerm Leoniden, gekenmerkt door een heldere uitbarsting van vallende sterren, kan zichtbaar zijn als je een donkere plek vindt om naar de nachtelijke hemel te staren.

Elk jaar in november doorkruist de aarde een uitgestrekt gebied van ijs en stof dat is achtergelaten door de komeet Tempel-Tuttle, officieel bekend als 55P/Tempel-Tuttle. Deze komeet, ontdekt in 1865, draait in een baan om de zon en kruist ongeveer elke 33 jaar het pad van de aarde. Na zijn laatste ontmoeting in 1998 bevindt hij zich momenteel ver buiten de baan van Saturnus en keert hij geleidelijk terug voor zijn volgende nadering in 2031.

In november ploegt onze planeet door de overblijfselen van komeet Tempel-Tuttle, wat resulteert in de jaarlijkse Leoniden Meteorenregen. Geduldig waarnemers kunnen tussen 3 november en 2 december elke nacht verschillende heldere meteoren door de hemel zien schieten vanuit het sterrenbeeld Leeuw. De piek van de meteorenregen vindt echter plaats rond 17 november, wanneer de aarde door het dichtste deel van de puinstroom van de komeet trekt. Tijdens deze piek kun je tussen de 10 en 15 meteoren per uur verwachten, wat een indrukwekkend schouwspel oplevert.

Leonid-meteoren staan ​​bekend om hun hoge snelheid van meer dan 70 kilometer per seconde, waardoor ze uitzonderlijk helder zijn. Ze laten vaak gloeiende sporen van geïoniseerde gassen achter die ‘persistente treinen’ worden genoemd en die enkele minuten of zelfs uren in de atmosfeer kunnen blijven hangen nadat de meteoor is verdwenen.

Opwindend genoeg zouden de Leoniden van dit jaar mogelijk een extra piek kunnen hebben op de ochtend van dinsdag 21 november 2023. Onderzoek door astronoom Mikhail Maslov suggereert dat de aarde het geconcentreerde puinspoor zal kruisen dat in 1733 door komeet Tempel-Tuttle werd vrijgegeven, wat zou resulteren in verhoogde meteooractiviteit. Als de voorspellingen van Maslov uitkomen, zou deze tweede piek nog helderdere meteoren kunnen genereren dan normaal, wat een opmerkelijk spektakel zou opleveren voor hemelwaarnemers, ondanks de aanwezigheid van een wassende maan.

FAQ:

Vraag: Wanneer is de beste tijd om de Leoniden-meteorenregen te observeren?

A: De piek van de Leonid-meteorenregen valt gewoonlijk elk jaar rond 17 november, maar geduldige waarnemers kunnen meteoren waarnemen tussen 3 november en 2 december.

Vraag: Waar moet ik in de lucht kijken om de meteorenregen van Leoniden te zien?

A: Het lijkt erop dat de meteoren vanuit het sterrenbeeld Leeuw naar buiten stralen. Kijk naar het sterrenbeeld Leeuw en speur de lucht af naar vallende sterren.

Vraag: Hoe snel reizen Leonid-meteoren?

A: Leonid-meteoren reizen met snelheden van meer dan 70 kilometer per seconde, waardoor ze ongelooflijk snel en helder zijn.

Vraag: Wat zijn persistente treinen?

A: Aanhoudende treinen zijn gloeiende sporen van geïoniseerde gassen achtergelaten door meteoren, die minuten of zelfs uren zichtbaar kunnen blijven in de atmosfeer nadat de meteoor is gepasseerd.