SpaceX gaat recordbrekende 17e vlucht proberen met Falcon 9 Booster

SpaceX zal de grenzen van de herbruikbaarheid van boosters verleggen met de lancering van een Falcon 9-raket met behulp van een eerste trap booster die zijn 17e vlucht zal maken. De missie, bekend als Starlink 6-17, zal naar verwachting om 40:10 uur EDT vertrekken vanaf pad 47 van Cape Canaveral.

De betreffende booster, serienummer 1060, zal geschiedenis schrijven door zijn 17e vlucht te voltooien. SpaceX bereikte eerder dit jaar een belangrijke mijlpaal toen het zijn vloot van Falcon 9 first-stage boosters certificeerde voor maximaal 20 vluchten, en deze lancering zal het een stap dichter bij dat doel brengen.

Deze booster werd oorspronkelijk in juni 2020 gevlogen om de GPS 3-3-satelliet in te zetten voor de US Space Force en is sindsdien gebruikt voor verschillende missies, waaronder de Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 en Transporter- 6 missies en het leveren van 11 Starlink-ladingen.

De lancering wordt echter geconfronteerd met weergerelateerde uitdagingen. Meteorologen van de Space Force houden een weerfront in de buurt van de ruimtekust van Florida in de gaten, samen met een storm die voor de kust van de Atlantische Oceaan op komst is. De voorspelling voorspelt een kans van 60 procent op acceptabel weer voor de lancering, waarbij de grootste zorg een schending van de cumuluswolkregel is. Als de lancering met een dag wordt uitgesteld, kunnen de omstandigheden verslechteren met slechts 30 procent kans op acceptabel weer.

Deze missie markeert ook de twintigste lancering van de V20 mini Starlink-satellieten, die een groter formaat en vier keer de bandbreedte bieden in vergelijking met eerdere versies. Oorspronkelijk waren de V2 Starlink-satellieten op ware grootte bedoeld om te worden gelanceerd met behulp van het Starship-voertuig van SpaceX. Het uitgestelde debuut van Starship was voor SpaceX echter aanleiding om een ​​verkorte versie te maken van de satellieten die op Falcon 2 zouden worden gelanceerd.

Kortom, SpaceX staat op het punt geschiedenis te schrijven door een recordbrekende 17e vlucht uit te voeren met zijn Falcon 9-booster. Deze prestatie benadrukt de toewijding van het bedrijf aan herbruikbaarheid bij ruimteverkenning en legt de basis voor toekomstige missies met behulp van het volledig herbruikbare Starship-voertuig.

Definities:

– Herbruikbaarheid van boosters: de mogelijkheid om de booster van de eerste trap van een raket te hergebruiken voor meerdere lanceringen.

– Falcon 9: het tweetraps orbitale lanceervoertuig van SpaceX dat ladingen in een baan om de aarde kan brengen.

– Starlink: de satelliet-internetconstellatie van SpaceX, ontworpen om wereldwijde breedbanddekking te bieden.

Bronnen:

– [Bron artikel]