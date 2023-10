SpaceX Falcon 9 lanceert met succes 21 Starlink-satellieten vanaf Vandenberg Space Force Base

Vanochtend vroeg is een SpaceX Falcon 9-raket opgestegen vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië en heeft met succes 21 Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht. Deze lancering markeert de eerste van twee Starlink-bezorgmissies die voor die dag gepland staan.

De Falcon 9-raket, aangedreven door negen Merlin 1D-motoren, steeg op om 1 uur PDT. Na de lancering vanaf Space Launch Complex 23 East (SLC-4E) begon de raket aan een zuidoostelijk traject. Deze lancering is opmerkelijk omdat het de 4e missie is die SpaceX dit jaar vanaf de westkust uitvoert, evenals de 22e orbitale lancering van 75 voor het bedrijf.

Een opmerkelijk aspect van deze missie is het hergebruik van de booster van de eerste trap. Deze specifieke booster heeft 16 vluchten voltooid en is eerder ingezet in missies zoals Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 en meer. Na de hoofdverbrandingsfase, die ongeveer twee en een halve minuut duurde, landde de eerste fase met succes op het droneschip genaamd 'Of Course I still Love You' in de Stille Oceaan.

De inzet van de 21 V2 Mini Starlink-satellieten zal naar verwachting ongeveer een uur na de lancering plaatsvinden. Deze satellieten zijn de volgende generatie Starlink-ruimtevaartuigen, uitgerust met verbeterde antennes en grotere zonnepanelen. Vergeleken met hun voorgangers hebben de V2 Mini-satellieten de capaciteit om vier keer de bandbreedte te leveren. De lancering van vandaag is de 28e keer dat het V2 Mini-model wordt gebruikt sinds de introductie eerder dit jaar.

Naast deze lancering zal later vandaag nog een Falcon 9-raket opstijgen vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Deze missie zal een recordlading van 23 V2 Mini Starlink-satellieten aan boord hebben, het hoogste aantal dat op één enkele missie wordt ingezet.

Het is duidelijk dat SpaceX aanzienlijke vooruitgang blijft boeken in zijn Starlink-satellietconstellatie, waardoor zijn wereldwijde breedbanddekking verder wordt uitgebreid en de weg wordt vrijgemaakt voor verbeterde internetconnectiviteit over de hele wereld.

Definities:

– Falcon 9: een tweetraps orbitale raket ontwikkeld en vervaardigd door SpaceX voor het transport van satellieten en ruimtevaartuigen naar de ruimte.

– Starlink: een satelliet-internetconstellatie die wordt gebouwd door SpaceX en die wereldwijde breedbanddekking biedt.

– Vandenberg Space Force Base: een Amerikaanse Space Force Base ten noordwesten van Lompoc, Californië.

– Orbitale lancering: het proces waarbij een raket of ruimtevaartuig in een baan om een ​​hemellichaam wordt gestuurd.

