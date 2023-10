Coral Larval Settlement: de rol van micro-organismen begrijpen

De inspanningen voor het herstel van riffen zijn sterk afhankelijk van de succesvolle vestiging van koraallarven, maar met de toenemende verstoringen veroorzaakt door verstoringen die verband houden met de klimaatverandering, is het bereiken van betrouwbare vestiging onder aquacultuuromstandigheden een uitdaging geworden. Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers had echter tot doel de rol van micro-organismen in de vestiging van koraallarven te onderzoeken.

Het onderzoek richtte zich op de vestiging van larven van de koraalsoort Acropora tenuis, die werden blootgesteld aan microbiële biofilms die onder verschillende omstandigheden waren gekweekt. De samenstelling van de biofilmgemeenschap werd geanalyseerd met behulp van gensequencingtechnieken. De onderzoekers ontdekten dat diverse biofilmgemeenschappen correleerden met sterke larvale vestiging. Specifieke taxa, zoals Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., niet-toegewezen JTB23 sp. (Gammaproteobacteriën) en Pseudovibrio denitrificans werden geassocieerd met hoge nederzettingen. Aan de andere kant werden taxa die nauw verwant waren aan Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, evenals verschillende diatomeeën- en bruinalgen geassocieerd met lage nederzettingen.

De studie onthulde ook de aanwezigheid van specifieke knooppunten in het microbiële netwerk die verbindingen tussen gemeenschappen met lage en hoge nederzettingen mogelijk maakten. Deze informatie biedt inzicht in de mechanismen van gemeenschapsvergadering die tot nederzettingen leiden.

Het verbeteren van de vestiging van koraallarven in de aquacultuur is cruciaal voor programma’s voor rifherstel. Door de specifieke microbiële taxa te begrijpen die verband houden met nederzettingsinducerende biofilms, kunnen onderzoekers strategieën ontwikkelen om de nederzetting van koraallarven te verbeteren en uiteindelijk de overleving van koraalriffen op lange termijn te ondersteunen.

Koraalaquacultuur speelt een belangrijke rol bij grootschalige herstelinspanningen. Het omvat de kweek van koralen in gespecialiseerde aquaria, wat kan worden bereikt door aseksuele of seksuele voortplanting. Vooral seksuele voortplanting biedt voordelen zoals genetische diversiteit en verminderde schade aan volwassen koraalkolonies. Het begrip van de omgevingsfactoren die nodig zijn voor de vestiging en metamorfose van larven is echter nog steeds beperkt.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat korstachtige koraalalgen (CCA) en de bijbehorende microbiële biofilms vestiging in verschillende soorten ongewervelde zeedieren kunnen veroorzaken. Larvale keuze-experimenten met CCA-geassocieerde biofilms hebben specifieke microbiële taxa aangetoond die de vestiging beïnvloeden. Van bepaalde bacteriesoorten en organische verbindingen zoals tetrabroompyrrool (TBP) is bijvoorbeeld aangetoond dat ze metamorfose in koraallarven veroorzaken. De specifieke microbiële taxa of metabolieten die betrokken zijn bij de rekrutering van koraallarven zijn echter nog steeds niet goed bekend.

Deze studie maakte gebruik van nederzettingskeuze-experimenten en moleculaire benaderingen om de microbiële gemeenschappen te analyseren die geassocieerd zijn met de nederzetting van koraallarven. De onderzoekers karakteriseerden de microbiële biofilms met behulp van gensequencing en construeerden netwerken voor co-voorkomen om de structuur van microbiële gemeenschappen te begrijpen die correleerden met verschillende vestigingsniveaus. Door deze analyse identificeerden ze belangrijke microbiële taxa die een integraal onderdeel waren van de nederzettingsinducerende biofilms en dienden als verbindingen tussen modules binnen het netwerk.

Over het geheel genomen biedt deze studie waardevolle inzichten in de microbiële interacties met koraallarven en hun rol bij de vestiging. De geïdentificeerde microbiële taxa die verband houden met hoge nederzettingen hebben het potentieel om de koraalaquacultuur te verbeteren voor inspanningen op het gebied van rifherstel.

