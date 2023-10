De oorzaak van de grootste seismische gebeurtenis op Mars onthuld: inzichten uit een door Groot-Brittannië geleid onderzoek

Een recent onderzoek onder leiding van de Universiteit van Oxford heeft licht geworpen op de waarschijnlijke oorzaak van de grootste seismische gebeurtenis die ooit op Mars is geregistreerd. De aardbeving met een kracht van 4.7 werd op 4 mei 2020 gedetecteerd door NASA's InSight-lander, en de resulterende trillingen weerkaatsten zes uur lang door de planeet. Aanvankelijk geloofden wetenschappers dat de seismische gebeurtenis werd veroorzaakt door een meteorietinslag, aangezien soortgelijke trillingen in het verleden als gevolg van dergelijke inslagen hebben plaatsgevonden. Een uitgebreide zoektocht op het oppervlak van Mars, dat 144 miljoen vierkante kilometer beslaat, leverde echter geen enkel teken van een nieuwe krater op.

De onderzoeksresultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters, geven aan dat Mars seismisch actiever is dan eerder werd gedacht. Hoofdonderzoeker Dr. Benjamin Fernando suggereert dat de gebeurtenis waarschijnlijk werd veroorzaakt door het vrijkomen van stress in de korst van Mars, omdat de planeet geen actieve platentektoniek heeft. Hij legt uit dat deze spanningen zich in de loop van miljarden jaren hebben opgebouwd als gevolg van het in verschillende snelheden afkoelen en krimpen van verschillende delen van de planeet. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een beter begrip van deze spanningen en kunnen helpen veiliger regio's te identificeren voor toekomstige menselijke kolonisatie-inspanningen.

De samenwerking bij dit onderzoek was aanzienlijk, waarbij ruimtevaartorganisaties en wetenschappers van over de hele wereld hun expertise inbrachten. De European Space Agency, de Chinese National Space Agency, de Indian Space Research Organization en de United Arab Emirates Space Agency boden allemaal het gebruik van hun satellieten aan, wat een eerste samenwerking markeerde tussen alle missies in een baan rond Mars voor een enkelvoudig project. Deze onderneming werd geleid door Dr. Fernando aan de Universiteit van Oxford en wordt gezien als een sjabloon voor toekomstige internationale samenwerkingen in de diepe ruimte.

Hoewel de InSight-lander in december 2020 offline ging, was deze seismische gebeurtenis een van de laatste gebeurtenissen die door het ruimtevaartuig werden geregistreerd na meer dan vier jaar op Mars. De kennis die door deze seismische gebeurtenissen wordt verkregen, draagt ​​bij aan ons begrip van de geologie van Mars en biedt waardevol inzicht voor mogelijke toekomstige verkennings- en kolonisatie-inspanningen.

Bronnen: Geophysical Research Letters, Universiteit van Oxford