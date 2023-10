De voordelen van lichaamsbeweging voor de geestelijke gezondheid

By

Regelmatige lichaamsbeweging heeft veel positieve effecten op ons fysieke welzijn, maar speelt ook een cruciale rol bij het behouden van een goede geestelijke gezondheid. Het is gebleken dat het deelnemen aan fysieke activiteit de symptomen van depressie, angst en stress vermindert en zelfs de cognitieve functie kan verbeteren.

Lichaamsbeweging helpt depressie te bestrijden door de afgifte van endorfines, ook wel bekend als ‘feel-good’ hormonen, in de hersenen te verhogen. Deze hormonen helpen de stemming te verbeteren en gevoelens van verdriet of hopeloosheid te verminderen. Bovendien bevordert lichaamsbeweging een betere slaap, wat ook de symptomen van depressie kan verlichten.

Angst is een andere psychische aandoening die kan worden verbeterd door te sporten. Lichamelijke activiteit zorgt ervoor dat het lichaam overtollige energie en spanning kan verbranden, waardoor gevoelens van rusteloosheid en zorgen worden verminderd. Regelmatige lichaamsbeweging kan ook het zelfvertrouwen en de eigenwaarde vergroten, die vaak lager zijn bij mensen met angstgevoelens.

Stress is een veelvoorkomend probleem dat veel mensen in hun dagelijks leven ervaren. Het is aangetoond dat lichaamsbeweging de niveaus van stresshormonen, zoals cortisol, verlaagt en de productie van endorfines verhoogt. Deze combinatie helpt stress te verminderen en een gevoel van ontspanning te bevorderen.

Naast deze voordelen voor de geestelijke gezondheid is ook aangetoond dat lichaamsbeweging de cognitieve functie verbetert. Lichamelijke activiteit verhoogt de bloedtoevoer naar de hersenen, wat op zijn beurt het geheugen, de concentratie en de algehele cognitieve prestaties verbetert.

Het is belangrijk op te merken dat lichaamsbeweging moet worden opgenomen in een goed afgeronde benadering van de geestelijke gezondheidszorg, inclusief therapie en medicatie indien nodig. Regelmatige lichamelijke activiteit kan echter aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van het geestelijk welzijn en moet worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van iemands algemene geestelijke gezondheidsroutine.

