Eeuwenoude boomringen onthullen bewijs van de sterkste zonnestorm ooit

Een recent onderzoek onder leiding van Edouard Bard van het Collège de France heeft bewijs opgeleverd van wat de krachtigste zonnestralingsstorm ooit zou kunnen zijn. Het onderzoeksteam analyseerde het koolstof-14-gehalte in begraven dennenbomen en verifieerde de bron met behulp van beryllium-10-isotopen gevonden in ijskernen van Groenland. Deze boomringen bieden waardevol inzicht in het gedrag van de zon in het verre verleden.

De piek in het koolstof-14-niveau die in de begraven dennenbomen is ontdekt, duidt op het bestaan ​​van een ongekende zonnestralingsstorm. Zonnestralingsstormen worden veroorzaakt door zonnevlammen en coronale massa-ejecties. Daarom duidt de intense zonnestralingsstorm op het optreden van de sterkste ruimteweergebeurtenis die tot nu toe is gedocumenteerd.

Naast deze belangrijke vondst identificeerden de onderzoekers ook nog een andere gebeurtenis in hun boomringgegevens. Deze gebeurtenis, hoewel niet zo extreem als de 14,300 jaar oude piek, duurde ongeveer 100 jaar, van 14,000 tot 13,900 jaar geleden. Het team theoretiseert dat deze gebeurtenis een extreem minimum aan zonneactiviteit vertegenwoordigt, vergelijkbaar met het Maunder-minimum dat in de 17e eeuw werd waargenomen.

Aangenomen wordt dat de toename van het koolstof-14-niveau tijdens deze perioden het resultaat is van een minder actief magnetisch veld van de zon, waardoor meer hoogenergetische galactische kosmische straling het zonnestelsel binnendringt. Wanneer deze kosmische straling in wisselwerking staat met de atmosfeer van de aarde, veroorzaken ze soortgelijke reacties als kosmische zonnestraling.

Deze studie benadrukt het belang van het gebruik van boomringgegevens in combinatie met ijskernen om een ​​beter inzicht te krijgen in de zonneactiviteit door de geschiedenis heen. Hoewel directe instrumentele metingen van de zonneactiviteit pas sinds de 17e eeuw beschikbaar zijn, bieden boomringen en ijskernen waardevol inzicht in het gedrag van de zon in een verder verleden.

