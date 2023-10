Het duurzame betonbedrijf van Laker-legende Rick Fox wil de klimaatverandering bestrijden

Rick Fox, de NBA Lakers-legende die acteur werd, is CEO en mede-oprichter geworden van de duurzame bouwmaterialen-startup Partanna. Het bedrijf heeft een alternatief beton ontwikkeld dat kooldioxide (CO2) uit de lucht kan opvangen, wat een oplossing biedt voor de aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de traditionele betonproductie. Het nieuwe materiaal, gemaakt met pekel uit ontziltingsinstallaties en slakken, een bijproduct van de staalproductie, elimineert de behoefte aan koolstofintensief cement. Partanna's mengsel kan uitharden bij omgevingstemperatuur, waardoor het energieverbruik tijdens de productie wordt verminderd. De bindmiddelingrediënten in het materiaal absorberen CO2 uit de lucht en vangen dit op in het materiaal, zelfs nadat de constructie is gesloopt.

Het eerste huis gebouwd met het alternatieve beton van Partanna is onthuld op de Bahama's, en het bedrijf is van plan er nog 999 te bouwen. De Bahama’s, die in 2019 zwaar getroffen zijn door de orkaan Dorian, werken samen met Partanna om 1,000 huizen te bouwen met behulp van het koolstofnegatieve materiaal. Verwacht wordt dat de bouw van deze woningen de vervuiling door de bouwsector aanzienlijk zal verminderen. Partanna beweert dat het materiaal evenveel CO2 opvangt als 5,200 volwassen bomen per jaar, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor inspanningen om de COXNUMX-uitstoot te verminderen.

Hoewel het gebruik van bomen voor het tellen van CO2-uitstoot kritiek heeft gekregen vanwege verificatieproblemen, beweert Partanna dat het vermogen om COXNUMX op te vangen beter kwantificeerbaar is. Het bedrijf werkt samen met de COXNUMX-creditcertificeringsorganisatie Verra om zijn COXNUMX-credits te verifiëren. Deskundigen dringen er echter bij het bedrijf op aan om zijn gegevens te delen, zodat een uitgebreide beoordeling van de ecologische voetafdruk en schaalbaarheid mogelijk is. Andere bedrijven en organisaties werken ook aan duurzame alternatieven voor traditioneel beton, wat wijst op een toenemende belangstelling voor het verminderen van de milieu-impact van de bouwsector.

