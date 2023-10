Het verrassende verband tussen spinnende katten en vocale baksels

Onderzoekers hebben eindelijk het mysterie achter de fysica van het spinnen van een kat opgelost. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, lijkt het erop dat katten hun rustgevende spinnende geluid produceren met behulp van een techniek die lijkt op vocaal gebraad, wat vaak wordt geassocieerd met schorre stemmen bij mensen.

Jarenlang hebben wetenschappers zich verbaasd over hoe katten, ondanks hun kleine formaat, in staat zijn zulke diepe en resonerende spinnen te produceren. Normaal gesproken kunnen alleen dieren met langere stembanden, zoals olifanten, soortgelijke geluiden voortbrengen. De heersende theorie suggereerde dat katten een uniek mechanisme hadden dat betrokken was bij de cyclische samentrekking en ontspanning van de spieren in hun stemboxen, waardoor een constante neurale input van de hersenen nodig was.

Een recent onderzoek onder leiding van dr. Christian Herbst aan de Universiteit van Wenen bracht echter een andere verklaring aan het licht. De onderzoekers voerden experimenten uit met de stembanden van acht katten die geëuthanaseerd waren vanwege een terminale ziekte. Door de stembanden van de katten af ​​te knijpen en er vochtige lucht doorheen te laten stromen, konden de onderzoekers het mechanisme simuleren dat mensen gebruiken om te spreken en stemgeluid te produceren. Opmerkelijk is dat deze manipulatie resulteerde in aanhoudende trillingen of spinnen uit alle stemboxen, wat aangeeft dat spinnen geen constante input van de hersenen vereist.

Verdere analyse bracht massa's vezelig weefsel in de stembanden aan het licht, wat mogelijk verantwoordelijk is voor het vermogen van de katten om laagfrequente geluiden tussen 20-30 Hz te produceren. Dergelijke frequenties zijn zelfs lager dan de laagste basgeluiden die door menselijke stemmen worden geproduceerd. Soortgelijke structuren zijn ook gevonden bij brullende katten zoals leeuwen en tijgers.

Eerder suggereerde de dominante theorie dat katten een mechanisme gebruikten waarbij hun hersenen snelle en continue uitbarstingen van signalen naar de keelspieren stuurden, waardoor ze 30 keer per seconde samentrokken en spinnende geluiden produceerden. De nieuwe studie stelt echter vocale bak als alternatieve verklaring voor.

Concluderend lijkt het spinnen van katten afhankelijk te zijn van een ander mechanisme dan eerder werd aangenomen. Begrijpen hoe katten hun spinnen produceren, werpt niet alleen licht op de communicatie tussen katten, maar biedt ook waardevolle inzichten in de akoestische vermogens van verschillende diersoorten.

Bron: Dr. Christian Herbst, Universiteit van Wenen, Oostenrijk (Huidige biologie)