Actieve sterrenstelsels met hoge roodverschuiving dagen het bestaande begrip van superzware zwarte gaten uit

In een recent onderzoek hebben astronomen gegevens van de James Webb Space Telescope (JWST) gebruikt om de relatie tussen superzware zwarte gaten (SMBH's) en hun gaststelsels bij hoge roodverschuivingen te onderzoeken. Deze verre SMBH’s uit het vroege universum bieden inzicht in de vorming en groei van deze kosmische beesten.

Een van de belangrijkste vragen bij het begrijpen van kleine en middelgrote bedrijven is hun oorsprong. Astronomen debatteren nog steeds over de vraag of deze zwarte gaten ontstaan ​​uit restanten van massieve sterren met een lage massa of door de ineenstorting van zwaardere, direct instortende zwarte gaten. De ontdekking van een “over-massieve” SMBH met JWST suggereert de mogelijkheid van een zware zaadoorsprong, maar verdere populatiegebaseerde studies zijn nodig om dit te bevestigen.

Een andere puzzel is de nauwe correlatie tussen de massa van de SMBH en de stellaire massa van het gaststelsel. Deze correlatie wordt waargenomen in nabijgelegen systemen, maar het bestuderen ervan bij een hoge roodverschuiving was een uitdaging vanwege de helderheid van de aangroeiende SMBH’s in vergelijking met hun gaststelsels. Dankzij de gevoeligheid van JWST kunnen astronomen deze relatie nu echter bij hoge roodverschuivingen bestuderen.

De auteurs van deze studie hebben een steekproef van 23 SMBH's met hoge roodverschuiving samengesteld uit JWST-gegevens. Elke bron werd geselecteerd op basis van de aanwezigheid van een brede Ha-lijn, wat de aanwezigheid van een aangroeiende SMBH aangeeft. De resultaten toonden aan dat de relatie tussen SMBH-massa en de massa van sterrenstelsels bij hoge roodverschuivingen significant verschilt van de lokale relatie.

Belangrijk is dat de zwarte gaten met een hoge roodverschuiving veel massiever blijken te zijn in vergelijking met hun gaststelsels dan wat in het lokale universum wordt waargenomen. Deze bevinding daagt ons huidige begrip van de co-evolutie van SMBH’s en hun gaststelsels uit.

De implicaties van deze relatie met hoge roodverschuiving zijn aanzienlijk. Het suggereert dat er meer SMBH’s zijn met hoge roodverschuivingen dan eerder werd verwacht. De studie benadrukt ook het potentieel van relatief kleine gaststelsels om enorme SMBH’s te huisvesten, wat kan worden gezien door JWST.

Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in de vorming en groei van superzware zwarte gaten en hun relatie met hun gaststelsels. Het opent mogelijkheden voor verder onderzoek om de oorsprong van deze kosmische beesten en hun invloed op de evolutie van sterrenstelsels beter te begrijpen.

Bronnen:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Actieve sterrenstelsels op z = 4 − 7 schenden de lokale MBH− Mgal-relatie bij > 3σ: implicaties voor zwarte gaten met een lage massa en zaaimodellen. Ingediend bij ApJL.