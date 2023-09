Astronomen ontdekken nieuwe methode om de uitdijingssnelheid van het heelal te meten

By

Astronomen proberen al lang de snelheid te begrijpen waarmee het heelal uitdijt, maar zijn een grote discrepantie in hun metingen tegengekomen. De directe methode om de uitdijingssnelheid te meten door te observeren hoe objecten zich van ons lijken te verwijderen, levert consequent resultaten op die ongeveer 9% hoger zijn dan de waarden die zijn verkregen uit het bestuderen van signalen uit het vroege heelal. Deze discrepantie heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid en heeft geleid tot een herevaluatie van ons begrip van het heelal.

Om dit probleem te overwinnen, hebben wetenschappers gezocht naar nieuwe manieren om de uitzettingssnelheid met grotere nauwkeurigheid te meten. Eén mogelijke oplossing is het bestuderen van ‘standaardkaarsen’, zoals supernova’s van het type Ia, die bekende intrinsieke eigenschappen hebben. Het observeren van deze zeldzame gebeurtenissen op extreme afstanden was echter een uitdaging.

Gelukkig is er een doorbraak bereikt. Dr. Brenda Frye en haar team hebben onlangs een type Ia-supernova ontdekt die verdrievoudigd verscheen in een zwaartekrachtlens gecreëerd door een cluster van sterrenstelsels op de voorgrond. Deze unieke waarneming biedt de mogelijkheid om de uitzettingssnelheid nauwkeuriger dan ooit tevoren te meten.

Type Ia supernovae zijn bijzonder nuttig voor afstandsmetingen vanwege hun helderheid en standaardeigenschappen. Door de lichtcurve van een type Ia-supernova te analyseren en de roodverschuiving ervan te bepalen, kunnen astronomen de afstand ervan bepalen en deze gebruiken om rechtstreeks de uitdijingssnelheid te meten.

Zwaartekrachtlenzen, het afbuigen van licht door de aanwezigheid van een voorgrondmassa, kunnen nog waardevollere gegevens opleveren. Wanneer een massief object op de voorgrond een achtergrondstelsel door middel van lenzen vergroot, kunnen de metingen van de zwaartekrachttijdvertraging van eventuele voorbijgaande gebeurtenissen in de gelenste beelden worden gebruikt om de uitdijingssnelheid te schatten.

De ontdekking van een sterke zwaartekrachtlens die een gebied met verre, massieve en stervormende sterrenstelsels vergroot, is veelbelovend voor het begrijpen van de uitdijingssnelheid van het heelal. Verdere observaties en metingen in de loop van de tijd kunnen cruciale inzichten verschaffen in dit fundamentele aspect van de kosmologie.

Bron: Scientific American, Space.com