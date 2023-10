De James Webb-ruimtetelescoop ontdekt nieuwe informatie over dwergplaneten in de Kuipergordel

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de samenstelling en banen van drie dwergplaneten in de Kuipergordel. Sedna, Gonggong en Quaoar werden waargenomen met behulp van Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec), waarbij de aanwezigheid werd onthuld van lichte koolwaterstoffen en complexe organische moleculen waarvan wordt aangenomen dat ze worden geproduceerd door bestraling met methaan. Bij het onderzoek, geleid door Joshua Emery van de Northern Arizona University, was een samenwerking van astronomen van verschillende instellingen betrokken.

Deze dwergplaneten zijn van bijzonder belang voor astronomen vanwege hun grootte, banen en composities. Terwijl eerdere studies hebben aangetoond dat andere Trans-Neptuniaanse objecten vluchtig ijs op hun oppervlak vasthouden, hebben Sedna, Gonggong en Quaoar verschillende banen die hen in verschillende temperatuurregimes en bestralingsomgevingen plaatsen. Het team wilde onderzoeken hoe deze verschillende omstandigheden de oppervlakken van deze dwergplaneten konden beïnvloeden.

Met behulp van gegevens verzameld door Webb's NIRSpec-instrument identificeerden de onderzoekers overvloedig ethaan (C2H6) op alle drie de lichamen, waarbij Sedna de hoogste concentratie vertoonde. Sedna vertoonde ook de aanwezigheid van acetyleen (C2H2) en ethyleen (C2H4). Deze moleculen zijn directe producten van methaanbestraling. De overvloed aan deze stoffen correleerde met de baan van elke dwergplaneet, wat een verband suggereert met relatieve temperaturen en bestralingsomgevingen.

De studie van lichamen in het buitenste zonnestelsel, zoals die gevonden in de Kuipergordel, biedt waardevolle inzichten in de geschiedenis en dynamiek van het zonnestelsel. De verkregen informatie over de samenstelling en banen van deze dwergplaneten draagt ​​bij aan ons begrip van de vorming en evolutie van het zonnestelsel. De James Webb-ruimtetelescoop blijft een baanbrekend hulpmiddel voor astronomen, dat nieuwe ontdekkingen oplevert en onze kennis van het universum vergroot.

Bronnen:

– James Webb-ruimtetelescoop (JWST)

– Universiteit van Noord-Arizona

– NASA's Goddard Space Flight Center (GSFC)

– Institut d'Astrofysique Spatiale (Université Paris-Saclay)

– Pinhead Instituut

– Florida Space Institute (Universiteit van Centraal-Florida)

– Lowell-observatorium

– Zuidwest Onderzoeksinstituut (SwRI)

– Space Telescope Science Institute (STScI)

- Amerikaanse universiteit

- Cornell universiteit